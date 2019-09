Anticipazioni settimanali Upas dal 9 al 12 settembre | Diego riceve una proposta di lavoro

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Questa settimana Un posto al sole avrà una programmazione un po' atipica dato che andranno in onda solo quattro episodi invece delle canoniche cinque puntate. In questi episodi si assisterà al ritorno di. Il ragazzo, rimasto solo e senza, non attraverserà un buon periodo ma potrà contare sull'affetto e il sostegno di suo padre. Nel frattemporà anche un'insolitadida parte di qualcuno che conosce molto bene. In seguito Mia sparirà mettendo in allarme tutti gli abitanti della Terrazza. Di seguito le trame e le, di tutti gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda la settimana da lunedì 9 a giovedì 12. Elena torna a casa Lunedì 9Andrea farà di tutto per consolare e far riflettere Mia. Nel frattempo Alex sarà sul punto dire una tremenda delusione da parte di Vittorio. Marina sarà entusiasta ...

Noovyis : (Bitter Sweet, anticipazioni settimanali dal 9 al 13 settembre: arriva il finale di stagione. Ecco cosa succede) P… - Noovyis : (Bitter Sweet, anticipazioni settimanali dal 2 al 6 settembre: cosa succede nella serie di Canale 5) Playhitmusic - - infoitcultura : Upas anticipazioni settimanali dal 9 settembre: Bea convince Niko e Susanna a riassumerla -