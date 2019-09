A Parigi il summit sulla moda circolare

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 9 settembre 2019) La scelta di acquistare un capo di abbigliamento ha una ricaduta sull’ambiente. È finita l’età dell’innocenza, lo shopping non può più essere spensierato come un tempo se si pensa che, stando ai dati diffusi dalle Nazioni Unite, l’industria dellaè responsabile per circa il dieci percento di tutte le emissioni di gas a effetto serra, più delle industrie aeronautiche e marittime internazionali messe insieme. Un impatto tale che rende il fashion un settore altamente inquinante visto che ogni anni viene buttata circa l’80% della produzione di abbigliamento globale. Che fare quindi? Innanzitutto diventare consumatori consapevoli e applicare i principi dell’economiaanche nel nostro guardaroba. Di questo e di tanto altro si parlerà durante la settimana dellana in occasione del Circular Fashionin programma sabato 28 settembre a Station F, il più grande ...

chiechiIT : - GalliSalvo : @UltimoXMAS @AdryWebber Però anche Toninelli avrebbe i numeri per farlo. Ve lo immaginate ad andare al summit di Pa… - vogue_italia : Appuntamento a Parigi per il summit dedicato alla sostenibilità di Lablaco. Leggete qui come partecipare ??… -