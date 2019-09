A Mosca Putin è un po’ più piccolo

Voto a Mosca - arretra partito Putin : 11.50 Russia Unita, il partito del presidente Putin, ha perso un terzo dei seggi a Mosca, dove ieri si è votato per rinnovare assemblee municipali e regionali. Secondo i calcoli di Interfax, Meduza e Bbc, a spoglio quasi completo si stimano 20 seggi su 45 all'opposizione, con partito Comunista, socialdemocratici e indipendenti in crescita. Il sindaco moscovita Sobyanin può contare sul sostegno di 9 rieletti in Russia Unita e 3 di Mosca Mia, ...

Il partito di Putin ha perso 12 seggi nel parlamento cittadino di Mosca : È una sconfitta notevole, anche se con poche conseguenze concrete: i partiti che hanno guadagnato seggi non sono di vera opposizione

Vertice Macron-Putin - prove di dialogo tra Mosca e un’Europa a guida francese : Vertice Macron-Putin. Il presidente russo e quello francese si sono incontrati nella residenza estiva di Fort de Brégançon, in Costa Azzurra. L’incontro si è svolto a pochi giorni dal G7 di Biarritz che si terrà tra il 24 e il 25 agosto. Come è noto, la Russia venne sospesa dall’allora G8 a seguito della crisi di Ucraina che portò all’annessione unilaterale della Crimea da parte di Mosca. François Macron, quindi, vuole porsi come grande ...

Vertice Francia-Russia - Macron : “Proteste in piazza - Mosca rispetti i principi democratici”. Putin replica : “Noi non vogliamo gilet gialli” : I conflitti in Ucraina, Siria, Libia. Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. Sono molti i temi sul tavolo del Vertice di Fort de Brégançon tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin. Nel corso del faccia a faccia, iniziato poco dopo le 17, il capo dell’Eliseo ha invitato il presidente russo a rispettare i principi democratici e quindi anche il diritto a protestare. Da oltre un mese a Mosca si registrano proteste contro ...

Mosca - 685 fermi al corteo anti-PutinIn manette anche Sobol - la madrina : L’oppositrice è stata fermata mentre si stava unendo alla manifestazione da lei stessa convocata. 685 gli arrestati: secondo le ong non possono vedere gli avvocati

Mosca - oltre mille arresti alle proteste anti-Putin. Municipio blindato : Sono piu' di 1.000 le persone arrestate a Mosca tra i manifestanti scesi in piazza per chiedere un voto "libero e giusto". In totale, "1.074 persone sono state arrestate per vari reati durante una manifestazione non autorizzata nel centro della capitale", ha riferito la polizia di Mosca, citata dalle agenzie di stampa russe. Piazza Pushkin blindata, centinaia di agenti in tenuta anti-sommossa schierati contro migliaia di persone scese in strada ...