Venezia - Marinelli : dedico il premio a chi salva vite in mare : Venezia, Marinelli dedico il premio a chi salva vite in mare. Jack London ha creato la straordinaria figura di Martin Eden

Mostra del Cinema di Venezia - la dedica di Marinelli con la Coppa Volpi in mano : “A chi salva vite in mare” : “Dedico questo premio a chi salva vite in mare“. Con la Coppa Volpi in mano, dopo essere stato nominato miglior attore della Mostra del Cinema di Venezia, Luca Marinelli dal palco ha omaggiato chi si impegna ad aiutare i migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo. “Grazie perché evitate a noi di fare pessime figure con l’umanità e con il prossimo” ha detto, sommerso dagli applausi in platea. Poi, finita la ...

Luca Marinelli a Venezia : "Grazie a chi salva vite in mare". La dedica scatena polemica social : “Devo questo premio anche a Jack London, che ha creato la figura di Martin Eden, un marinaio. E perciò dedico questo premio a coloro che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono e che ci evitano di fare una figura pessima con il prossimo. Viva l’umanità e viva l’amore”. È la dedica di Luca Marinelli, che ieri ha vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile nel film ...

Venezia - ?Joker? vince il Leone d'Oro - a Polanski il Gran premio della giuria. Coppa Volpi a Luca Marinelli - TUTTI I PREMI : vince il Leone d'Oro la risata amara di JOKER di Todd Philips, film d'autore da box office, e mette d'accordo TUTTI in questa 76/a edizione della Mostra Internazionale d'Arte...

Luca Marinelli testo integrale del discorso dopo la vittoria della Coppa Volpi a Venezia 76 : Luca Marinelli lancia un messaggio sottinteso alle politiche di accoglienza dell'ex ministro Salvini? Luca Marinelli è uno dei simboli italiani di questa Venezia 76 con la vittoria della Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile nel film Martin Eden di Pietro Marcello. Un riconoscimento che mancava ...

Luca Marinelli testo integrale del discorso dopo la vittoria della Coppa Volpi a Venezia 76 : Luca Marinelli lancia un messaggio sottointeso alle politiche di accoglienza dell'ex ministro Salvini Luca Marinelli è uno dei simboli italiani di questa Venezia 76 con la vittoria della Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile nel film Martin Eden di Pietro Marcello. Un riconoscimento che mancava ...

Venezia cala il Joker : suo il Leone d?Oro - Luca Marinelli miglior attore - premio speciale a Franco Maresco : Venezia Trionfa il cinema americano a Venezia: Joker, il potente film di Todd Phillips interpretato da uno straziante Joaquin Phoenix, vince il Leone d?Oro della 76ma Mostra. Lo ha ritirato il...

Venezia 76 - l’Italia trionfa con Martin Eden - Coppa Volpi a Luca Marinelli che batte Joaquin Phoenix - Leone della Giuria anche per “La Mafia non è più quella di una volta” : Venezia 76, Marinelli alza la Coppa Volpi su Phoenix, Leone Speciale della Giuria per "La Mafia non è più quella di una volta", J'Accuse di Polansky-Barbareschi vince il Gran Premio della ...

Venezia 2019 - Coppa Volpi a Luca Marinelli<br> Dedica a chi salva vite in mare : Venezia 2019, Martin Eden, recensione - racconto di formazione senza tempo per Pietro Marcello Luca Marinelli assoluto protagonista dell'ultimo lavoro di Pietro Marcello. Leggete la nostra recensione di Martin Eden Un trionfo da tempo annunciato. 4 anni dopo il premio Pasinetti vinto per Non essere cattivo, Luca Marinelli ha conquistato la Coppa Volpi per la migliore ...

Venezia - Luca Marinelli miglior attore : Dedico il premio a chi salva vite in mare : La giuria del Festival di Venezia ha premiato Luca Marinelli come miglior attore. L'italiano ha riconosciuto l'importanza della figura di Jack London, che "ha creato questo personaggio meraviglioso". Il riferimento è al "marinaio che cercava la verità". Perciò ha voluto dedicare il premio a "tutte le persone splendide che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono da situazioni inimmaginabili", ringraziandole per "evitarci di fare un ...

Luca Marinelli ha dedicato il premio vinto a Venezia "a chi salva le vite in mare" : La Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile della 76esima Mostra del Cinema di Venezia è stata assegnata a Luca Marinelli per Martin Eden di Pietro Marcello. Il film racconta la forza dell'avventuriero, nato dalla penna dello scrittore americano Jack London: "Un uomo che affronta a viso aperto la vita. Un uomo colpito dalla fascinazione per la cultura e che prova a riscattarsi anche socialmente, ma arrivando in ...

Festival di Venezia - Leone d'oro a "Joker". Coppa Volpi a Luca Marinelli - un premio anche a Polanski : La giuria del Festival di Venezia, presieduta dalla regista argentina Lucrecia Martel e composta da Piers Handling (Canada), Mary Harron (Canada), Stacy Martin (UK), Rodrigo Prieto (Messico), Tsukamoto Shinya (Giappone) e Paolo Virzì (Italia), ha assegnato i premi ufficiali. Il Leone d'oro è andato

Venezia - Leone d’oro a «Joker» Premio della giuria a Polanski Marinelli miglior attore : la mia dedica a chi salva vite in mare : Il Grand Premio della giuria è andato a Polanski mentre il Premio Speciale a Maresco. Ariane Ascaride ha vinto invece il Premio per la miglior attrice

Venezia 76 - il Leone d’Oro va a Joker di Todd Phillips. E Luca Marinelli è il miglior attore : Erano tante le domande in attesa del palmarès di Venezia 76. Se la presidente di giuria Lucrecia Martel avrebbe superato le sue riserve per il favorito J’Accuse di Polanski (per il regista, non il film). Se la Mostra avrebbe premiato la storia di un supercattivo da fumetto, il Joker con Joaquin Phoenix (lontanissimo però dai canonici film di supereroi). Se ci sarebbe stato un posto per i film firmati da donne, altra polemica, in un festival con ...