Formula 1 | tutta la delusione di Vettel | “non potevo vedere Stroll L’episodio in

Fonte : sportfair

(Di domenica 8 settembre 2019) Il pilota tedesco è l’unico deluso in casa Ferrari in questa splendida giornata a Monza, considerando la sua tredicesima posizione al traguardo L’unico deluso oggi in casa Ferrari è Sebastian, autore dell’ennesimo errore della sua stagione. Il tedesco chiude tredicesimo a causa di due pesantissimi errori arrivati ad inizio gara, costati anche una penalità al quattro volte campione del mondo. Photo4/LaPresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport,ha sottolineato: “non sono contento di me stesso, ho perso il posteriore ed entrando in curva l’ho perso ancor di più. A quel punto, ormai, la gara era compromessa. Ho faticato a ripartire dopo esser andato lungo in curva e ho innescato l’anti-stallo più volte, era impossibilechi arrivava da dietro e sono rimasto bloccato sul cordolo. Se l’episodio in qualifica ha influito sul ...

SkySportF1 : ?? POLE da record di @Charles_Leclerc a Spa ? ?? Prima fila tutta #Ferrari ? - _esse_ti : @Jett_Rink_81 @wearenick @LaGrevia Ah si quello sicuro! La volta scorsa mi ha chiamato tutta emozionata per dirmi F… - nembokidy1 : Come si fanno 54 giri a Monza senza respirare? Chiedetelo a Leclerc e ai 200 mila tifosi che hanno affollato il Gp… -