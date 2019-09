Formula 1 | Piero Ferrari e Louis Camilleri in coro | “Leclerc ci ha fatto davvero

Fonte : sportfair

(Di domenica 8 settembre 2019) Il figlio di Enzoe l’ad della Rossa hanno espresso la propria felicità per la vittoria di Leclerc a Monza Lafesteggia grazie a Charles Leclerc, il Cavallino si riprende Monza dopo nove anni, battendo le Mercedes di Bottas e Hamilton. Una giornata da ricordare per, rimasto seduto nel box del team di Maranello per gustarsi il trionfo del pilota monegasco: “ho tremato e sudato, alla fine ho gioito molto” le sue parole a Sky Sport. “E’ stato molto emozionante. Charles è stato bravissimo, meglio di così non potesse fare. La pressione? Ce l’avevamo noi che guardavamo… Per lui era fortissima, ma sa come comportarsi. A mio padre sarebbe Charles sarebbe piaciuto tantissimo. A un giovane che vince inalla prima stagione non si può chiedere di più“. photo4/Lapresse Felice anche l’adai ...

