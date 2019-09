Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 09 | 10

Fonte : romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2019)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Vitale in studio sfuma il sogno di Matteo berrettini di essere il primo italiano a giocare una finale degli US Open di tennis il tennistano è stato sconfitto in tre set da Rafael Nadal col punteggio di 76 64611 adalah 3 in finale domenica Daniel McDrive Matteo ha giocato benissimo Ha detto lo spagnolo sono stato fortunato nel primo set quando altri ebrei che lui era nettamente avanti avuto due set point in gran parte dei casi avrebbe vinto ma sono fortunato potremmo pagina di inserirvi All’esame per ritalin una nota l’agenzia di Rating comunica di aver aggiornato il suo calendario che quindi non comunicherà alcuna decisione per l’Italia ma anche per le città di Savona Izmir invece 43 le vittime dell’uragano Dory nella nellaministro della salute del paese che aggiunto che il bilancio ...

