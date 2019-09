È ufficiale | Huawei Watch GT 2 arriverà il 19 settembre con chip Kirin A1

Huawei Enjoy 10 Plus è ufficiale con fotocamera pop-up - 8 GB di RAM e batteria da 4.000 mAh : Huawei Enjoy 10 Plus è ufficiale con fotocamera pop-up, 8GB di RAM, batteria da 4.000 mAh e tante altre caratteristiche interessanti, compreso il prezzo. L'articolo Huawei Enjoy 10 Plus è ufficiale con fotocamera pop-up, 8 GB di RAM e batteria da 4.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancia il sito ufficiale del compilatore Ark - con tutti gli strumenti necessari : Lo scorso 31 agosto il compilatore Ark è divenuto open source e ora Huawei ha anche lanciato il suo sito Web ufficiale. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Huawei Nova 5T ufficiale con Kirin 980 e quattro fotocamere posteriori : Questa mattina si è tenuto in Malesia l'evento di Huawei per la presentazione del nuovo smartphone Nova 5T con Kirin 980 e quattro fotocamere posteriori.

Huawei Band 4e Basketball Wizard Edition è ufficiale e costa circa 16 euro : La nuova smartBand Huawei Band 4e Basketball Wizard Edition annunciata dalla società il 10 agosto, si distingue dal precedente modello per la modalità basket appositamente progettata per gli appassionati di questo sport. Questa smartBand è focalizzata sugli sport, in particolare sulla corsa, con un attraente cinturino colorato e una custodia per fissarla alle scarpe da corsa per un monitoraggio dei passi più accurato.

Ora è ufficiale : Huawei può fare affari con le aziende USA per altri tre mesi : Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America ha appena concesso a Huawei altri 3 mesi di liberi acquisti dalle compagnie statunitensi: quanto durerà ancora questo "tira e molla"?

HONOR Vision è ufficiale : una smart TV da 55 pollici con l'alternativa di Huawei ad Android TV e una fotocamera pop-up : HONOR Vision è la prima smart TV del marchio di Huawei, un prodotto a buon mercato che lancia il nuovo sistema operativo alternativo ad Android TV e che si fa ammirare per estetica e funzionalità.

ufficiale Harmony OS - il sistema operativo Huawei dal 9 agosto potrebbe anche sostituire Android? : Il nuovo sistema operativo Huawei, alternativo ad Android, è realtà proprio oggi 9 agosto. Non più voci o ipotesi sull'esperienza software proprietaria: questa ha preso vita (come ampiamente anticipato) nel corso della HDC 2019, ossia la tradizionale conferenza annuale degli sviluppatori pianificata da Huawei (appunto) in Cina. Sembrava dovesse chiamarsi Hongmeng OS in un primo momento ma è Harmony il vero e proprio nome del sistema ...

ufficiale il Huawei Nova 5i Pro - alias Huawei Mate 30 Lite : specifiche e prezzi : Il cerchio si stringe intorno al Huawei Mate 30 Lite, presentato in Cina sotto il nome di Huawei Nova 5i Pro. Il device middle-range presenta un foro nello schermo per il collocamento della fotocamera frontale (cosa che ha permesso di incrementare in maniera soddisfacente il rapporto screen-to-body), oltre a garantire una fotocamera posteriore da 48MP ed un blocco RAM fino a 8GB. Il prezzo, oltretutto, è più che interessante, cosa che non ...

Huawei Nova 5i Pro è ufficiale in Cina : Kirin 810 - fino a 8 GB di RAM e ottimi prezzi : Huawei Nova 5i Pro, che in Europa dovrebbe arrivare come Huawei Mate 30 Lite, è stato presentato ufficialmente in Cina. Scopriamone le caratteristiche.

Via ufficiale alle offerte Amazon Prime Day 2019 il 15 luglio : migliori sconti - occhio a Huawei e Samsung Galaxy : Scoccata la mezzanotte del 15 luglio e via ufficiale alle offerte Amazon Prime Day 2019, stando all'approfondimento che vogliamo condividere coi nostri lettori in tempo reale. Soprattutto nel caso in cui doveste essere interessati a device Huawei e ai vari Samsung Galaxy in promozione. Partiamo dal presupposto che da qualche secondo potete consultare l'apposita pagina in cui troverete i collegamenti diretti alle diverse opportunità concepite ...