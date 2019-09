C' è un titolo per PC che cambia le impostazioni grafiche anche su Xbox tramite Game Pass

Golf – Cervino Open : Maccario e Lipparelli per il titolo : Nel torneo in calendario nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private e nell’Alps Tour, che si conclude al GC Cervino, sono rispettivamente a due e a quattro colpi dal leader, l’irlandese David Carey Federico Maccario, secondo con 126 (66 60, -10) colpi, ed Edoardo Raffaele Lipparelli, terzo con 128 (63 65, -8) saranno in corsa per il titolo nella giornata finale del Cervino Open, dove è rimasto al comando con 124 (57 67, -12), in una ...

US Open – Definita la finale femminile : Serena Williams asfalta Svitolia - ecco chi affronterà per il titolo : Decretata la finalissima femminile degli US Open: ecco chi sfiderà Serena Williams per il titolo Che spettacolo nella notte italiana: sono andate in scena le semifinali femminili degli US Open, che hanno decretato le due finaliste, che sabato si giocheranno il titolo. Sorride Serena Williams: la statunitense, già sei volte campionessa a New York, ha staccato il pass per la finale del quarto ed ultimo Slam stagionale, in corso sui campi in ...

Miss Italia - 6 bellezze siciliane in gara per il titolo : ecco chi sono : A Miss Italia ci saranno anche due gemelle siciliane. sono originarie di Patti, in provincia di Messina, Marika e Angela Sette e concorreranno con altre quattro bellezze made in Sicily. Alla finale di Jesolo condotta da Alessandro Greco e che andrà in diretta su Rai1 le due ragazze di 18 anni cercheranno di contendersi lo scettro di Miss Italia tra le 80 ragazze più belle della Nazione. Entrambe lo scorso anno sono state finaliste al ...

Malagò : Sabelli non ha titolo per parlare di Cio e Coni : Roma – “E’ incredibile l’ingerenza del presidente Sabelli che parla, non ho capito a che titolo, della questione dei rapporti tra Coni e Cio”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, commentando quanto dichiarato dal presidente di Sport e Salute, Rocco Sabelli, secondo il quale “e’ pericoloso anche solo evocare il rischio di non partecipare all’Olimpiade” per la questione ...

Mountain bike - Mondiali 2019 : ottavo titolo iridato per Nino Schurter. Beffa per Kerschbaumer - buca quando era secondo : A Mont-Sainte-Anne, Quebec, in Canada, la gara riservata agli uomini elite dei Mondiali di Mountain bike rispetta i pronostici della vigilia e vede sul gradino più alto del podio per l’ottava volta, quinta consecutiva, l’elvetico Nino Schurter, che vince, centrando, così l’ennesimo iride in carriera, precedendo il connazionale Mathias Flueckiger, mentre la sfortuna colpisce l’azzurro Gerhard Kerschbaumer, che buca nel ...

Golf – Omega European Masters : Gagli e Paratore corrono per il titolo : Eurotour: nell’European Masters Gali 5° e Paratore 9°, corrono per il titolo. Il secondo ha realizzato una “buca in uno”. E’ al comando l’argentino Andres Romero Lorenzo Gagli, quinto con 199 (64 68 67, -11) colpi, e Renato Paratore, nono con 200 (67 66 67 -10) e autore di una “buca in uno”, saranno in corsa per il titolo nel giro finale dell’Omega European Masters, uno dei tornei classici dell’European Tour, in calendario dal 1972, ...

Mountain bike - Mondiali 2019 : bronzo per Andreas Emanuele Vittone tra gli Juniores! titolo al britannico Charlie Aldridge : Andreas Emanuele Vittone conquista una splendida medaglia di bronzo tra gli Juniores nel cross country ai Mondiali 2019 di Mountain bike. Sul circuito di Mont-Saint-Anne (Canada) il campione italiano di categoria è stato grande protagonista, lottando fino all’ultimo per la vittoria e riuscendo a salire sul podio con una prestazione eccellente. Il 17enne nativo di Aosta regala così all’Italia la prima medaglia di questa rassegna iridata e centra ...

Deathtrap Dungeon sta per tornare in un titolo che vuole essere il punto d'incontro tra videogiochi e librogame : Tempo di un tuffo nel passato con un bel concentrato di nostalgia ma anche una buona dose di curiosità nei confronti di un nuovissimo progetto che vuole unire narrazione interattiva, librogame e videogiochi. Signore e signori preparatevi al ritorno di Deathtrap Dungeon.Il progetto di Branching Narrative si ispira direttamente al libro game del 1984 scritto dall'iconico Ian Livingstone (figura estremamente importante anche del mondo dei ...

Softball - European Premiere Cup 2019 : è derby italiano in finale - Bollate e Bussolengo si affrontano per il titolo : Sarà una finale tutta italiana quella della European Premiere Cup di Softball 2019, con la padrona di casa Bollate che restano a punteggio pieno nel gruppo C, piegando le olandesi dell’Olympia Haarlem, una delle principali avversarie, per il punteggio di 5-4, al termine di una partita molto difficile, risolta solamente all’ultimo respiro. Tutto facile anche per Bussolengo, capace di sconfiggere con un netto 11-0 le svizzere del ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Caorle. Da domani ci si gioca lo scudetto tricolore : quanti pretendenti per il titolo : Sarà Caorle quest’anno ad assegnare i titoli tricolori del Beach volley, con una settimana di anticipo rispetto alla Coppa Italia in programma nel prossimo week end nella tradizionale location di Catania. Da domani a domenica 32 coppie maschili e altrettante femminili fra le migliori del panorama Italiano, si daranno battaglia per conquistare il titolo più ambito, quello di campione d’Italia e succedere a Menegatti/Orsi Toth tra le ...

Neymar Juventus - ultime notizie : titolo in borsa schizzato come per Guardiola : Neymar Juventus, ultime notizie: titolo in borsa schizzato come per Guardiola Neymar lascerà il Paris Saint Germain? Il futuro dell’asso brasiliano sembra ormai lontano dalla Francia. Al duello tra Real e Barcellona per aggiudicarselo si sarebbe aggiunta anche la Juventus. Neymar Juventus: Dybala alternativa al brasiliano Ad accreditare l’indiscrezione di un inserimento della Juventus nelle trattative tra Psg e i due top club spagnoli ...

Golf – D+D Real Czech Masters : Edoardo Molinari in corsa per il titolo : Eurotour: Edoardo Molinari in corsa per il titolo nel D+D Real Czech Masters. A Praga l’azzurro è al terzo posto con due colpi di ritardo dal leader Thomas Pieters Edoardo Molinari è sceso dal primo al terzo posto con 202 (66 66 70, -14), ma sarà in corsa per il titolo nel giro finale del D+D Real Czech Masters che si sta svolgendo sul percorso dell’Albatross Golf Resort (par 72) a Praga nella Repubblica Ceca, dove rende due colpi al nuovo ...

Boxe – Wilder vs Fury - la sfida si ripete : i due campioni si affrontano nel 2020 per il titolo Wbc pesi massimi : Wilder e Fury tornano a sfidarsi: a febbraio 2020 un nuovo incontro per il titolo Wbc dei pesi massimi Si sono sfidati l’1 dicembre 2018, ma il match è finito in parità: Deontay Wilder e Tyson Fury ci riproveranno, per un incontro senza esclusione di colpi. I due pugili saliranno nuovamente sul ring per il titolo Wbc dei pesi massimi il prossimo 22 febbraio 2020 a Las Vegas. La notizia è stata confermata da Fury ai microfono Espn. ...

General Electric - un report svela “conti truccati per nascondere 38 miliardi di perdite”. E il titolo a Ferragosto crolla in borsa : Conti truccati per nascondere una perdita di 38 miliardi di dollari. È l’accusa lanciata alla General Electric da un report di 175 pagine curato per un hedge fund e pubblicato da Harry Markopoulos, la talpa dello scandalo che ha coinvolto il banchiere Bernie Madoff. Un allarme che nella giornata di ieri ha fatto precipitare il titolo della multinazionale a Wall Street, con voci addirittura di rischio bancarotta. Il “panic selling” ha ...