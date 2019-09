Stardew Valley | la prossima patch vi consentirà di allevare pesci

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 6 settembre 2019) Attraverso Twitter, Eric "ConcernedApe" Barone ha annunciato l'arrivo di una nuova, la 1.4, per. Il nuovo aggiornamento aggiungerebbe un edificio per la vostra fattoria che vidi creare vasche pertramite raccolta delle uova.Le ultime notizie riguardanti il gioco sono di aprile, quando Barone aveva annunciato l'arrivo della mappa "Four Corners" nel gioco. L'ultimo aggiornamento invece ha aggiunto la modalità multiplayer, oltre che ad un nuovo set di oggetti ed eventi.La versione 1.3 è attualmente disponibile su PC e Nintendo Switch: lo sviluppatore ha assicurato i fan di PlayStation 4 ed Xbox ONe che prima della nuovaarriverà quella precedente con il supporto al multiplayer.Leggi altro...

