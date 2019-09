Sardegna | scatta una foto da una scogliera e precipita in mare | ragazzo morto in vacanza

Precipita in mare per scattare foto : uomo muore in Sardegna : Aurora Vigne La tragedia in Sardegna, lungo la costa di S'Archittu. L'uomo stava scattano alcune fotografie quando è scivolato e Precipitato lungo la scogliera Tragedia in Sardegna dove un uomo è morto cadendo da una scogliera. La vittima si trovava su un dirupo in riva al mare a S'Archittu e stava scattando alcune fotografie quando ha perso il controllo, Precipitando dalla scogliera. Per lui non c'è stato nulla da fare. Inoltre, a ...

