Le liti tra Stato e Regioni impegnano 1 sentenza su 2 della Consulta

Matrimonio a prima vista 4 - spoiler 11 settembre : grave litigio tra Fulvio e Federica : Matrimonio a prima vista ha riaperto i battenti mercoledi scorso. Nella prima puntata, tre coppie di sconosciuti sono convolate e nozze ed hanno affrontato il ricevimento e il servizio fotografico per avere un primo approccio. Nella puntata di mercoledì 11 settembre, le anticipazioni raccontano delle prime difficoltà che i coniugi avranno durante il viaggio di nozze. Il viaggio di nozze metterà a dura prova le coppie Uno dei momenti più ...

Governo : Ingroia - 'disagio e contrarietà - conservazione pratiche peggiore politica' (2) : (AdnKronos) - Azione Civile, dunque, "esprime con forza tutto il proprio dissenso da questa operazione di trasformismo politico e guarda con allarmata preoccupazione fuori dal Palazzo e dai suoi giochi di scambi di poltrone. Azione Civile guarda al mondo reale, alla società che soffre e che deve coa

Governo : Ingroia - ‘disagio e contrarietà - conservazione pratiche peggiore politica’ (2) : (AdnKronos) – Azione Civile, dunque, “esprime con forza tutto il proprio dissenso da questa operazione di trasformismo politico e guarda con allarmata preoccupazione fuori dal Palazzo e dai suoi giochi di scambi di poltrone. Azione Civile guarda al mondo reale, alla società che soffre e che deve coalizzarsi, organizzarsi, ribellarsi contro questo Palazzo del Potere sempre più distante dai cittadini”.Azione Civile, ...

Governo : Ingroia - ‘disagio e contrarietà - conservazione pratiche peggiore politica’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – Azione civile, il Movimento Civico e Costituzionale fondato da Antonio Ingroia, “esprime tutto il proprio disagio e contrarietà di fronte alla compagine governativa che ha giurato nelle mani del Capo dello Stato. Un Governo della conservazione anziché del Cambiamento, vista la totale conservazione di tante vecchie pratiche della peggiore politica”. “E’ vecchia la logica del ...

Il segreto anticipazioni - Francisca e Maria litigano furiosamente : c’entrano i figli della giovane : anticipazioni spagnole Il segreto: Maria sospetta che Francisca le stia nascondendo qualcosa di grave Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni de Il segreto? Sappiamo che il rapporto di Maria e Francisca diventerà sempre più teso: la ragazza è convinta che le stia nascondendo qualcosa di grave che, qualora dovesse venire a galla, potrebbe stravolgere la […] L'articolo Il segreto anticipazioni, Francisca e Maria litigano furiosamente: ...

Venezia 76 - Il red carpet di Martin Eden sotto il segno della tv - il cinema italiano e i soliti infiltrati : Martin Eden, il cinema e la tv italiana celebra Marcello e Marinelli. Il cinema e parte della buona tv nostrana ha battezzato “Martin Eden”, secondo film italiano in concorso a Venezia 76 ...

La leader politica di Hong Kong Carrie Lam ha detto che ritirerà definitivamente l’emendamento sull’estradizione : La leader politica di Hong Kong Carrie Lam ha detto che ritirerà definitivamente l’emendamento sull’estradizione all’origine delle grandi proteste iniziate tre mesi fa. Se approvato dal Parlamento locale, l’emendamento – che comunque già era stato sospeso – avrebbe consentito di processare

Donna curiosa spia i vicini che litigano ma resta incastrata nell’inferriata : Questa è una di quelle storie incredibili a credersi, eppure sta facendo il giro del mondo. È accaduta a maggio ma è arrivata dalle nostre parti solo in questi giorni. La signora colombiana rimasta intrappolata in un’inferriata a causa della sua curiosità è destinata a diventare leggenda. A riportare la notizia sono state piattaforme di informazione come How To do For e Fidelity House. Scatti rubati La notizia è arrivata dapprima dai social ...

Temptation Island Vip : la Caldonazzo e Ippoliti non hanno registrato insieme il filmato : È tutto pronto per la prima puntata di Temptation Island Vip 2, il reality dedicato alle celebrità in cui 6 coppie mettono alla prova il proprio amore, vivendo per 21 giorni insieme a bellissimi ragazzi e ragazze single. La nuova edizione ha già una data ufficiale d'inizio ovvero quella di lunedì 9 settembre, in prima serata su Canale 5. A condurre il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi non ci sarà più Simona Ventura che lo ...

‘Il ritorno della politica’ - la sinistra “riapre” le Frattocchie per 3 giorni : militanti a scuola con Podemos - Linke e France Insoumise : La sinistra “riapre” le Frattocchie e porta nella frazione del comune di Marino, a una manciata di chilometri da Roma, importanti esponenti della sinistra radicale per 3 giorni di scuola estiva “Il ritorno della politica” a circa 150 alunni-militanti in arrivo da tutta Italia. La scelta del luogo dove si formarono centinaia di dirigenti del Partito comunista italiano nell’Istituto di studi comunisti Palmiro ...

Sfiorato incidente in orbita : manovra di emergenza per evitare collisione tra 2 satelliti : Il traffico spaziale è in continuo aumento. Sono quasi 9.000 i satelliti ad oggi lanciati in orbita terrestre, tra cui circa 5.000 si trovano ancora nello spazio. Questi numeri, destinati a crescere, pongono un nuovo problema alle agenzie spaziali: regolamentare le operazioni satellitari per evitare incidenti. Lo dimostra l’Esa, che ha compiuto due giorni fa una manovra di emergenza per prevenire una possibile collisione tra Aeolus, uno dei suoi ...

Sondaggi politici Eumetra : Conte? Per il 46% non è un bluff : Sondaggi politici Eumetra: Conte? Per il 46% non è un bluff Giuseppe Conte è l’uomo del momento. In poco meno di un mese è riuscito a passare da semplice passacarte del governo giallo verde ad assoluto protagonista per la composizione di quello giallo rosso. Sondaggi politici Eumetra: Conte piace a tutti Beppe Grillo lo ha inserito tra le fila degli “Elevati”. Donald Trump ne ha tessuto le lodi attraverso un singolare ...

I politici di oggi sono oltre il trasformismo : sono senza radici : I passaggi di campo, i voltafaccia, i nemici che diventano amici. Siamo in una realtà in cui non esiste più alcun riferimento, alcuna rotta. E la democrazia viene degradata a tecnica senza colore La possibilità e la trappola "

Venezia 76 - Il red carpet di Martin Eden sotto il segno della tv - il cinema italiano e i soliti infiltrati : Martin Eden, il cinema e la tv italiana celebra Marcello e Marinelli. Il cinema e parte della buona tv nostrana ha battezzato “Martin Eden”, secondo film italiano in concorso a Venezia 76 ...