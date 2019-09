Digitale e nuovi negozi | oltre che sui mattoncini Lego punta sul mattone

Fonte : agi

(Di venerdì 6 settembre 2019) Si credevano invincibili e sono state spazzate via in pochi anni: Nokia, Kodak, Toys R Us. Poi c'è chi si è accorto che tenere la posizione non è un'opzione: o si cambia o si scompare. Lego, dopo la crisi del 2017, si sta ricostruendo cercando il giusto incastro tra mattoncini e. Da un lato sta investendo suprodotti che non si toccano: film, e-commerce, videogiochi. Dall'altro sta espandendo la propria rete difisici, soprattutto (ma non solo) in Cina e India. Dalla crisi all'espansione Il 2017 è stato un anno pessimo, il primo con fatturato in calo dopo 13 anni. Vendite giù del 7%, utili del 17%. La crescita in Cina non era riuscita a bilanciare il calo in Nord America ed Europa. Un anno nero, culminato con 1400 licenziamenti e descritto in modo perentorio anche nelle solitamente misurate comunicazioni istituzionali: “Nel complesso, non siamo ...

