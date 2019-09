Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete | dice

Carola Rackete lo denuncia - Matteo Salvini indagato. Gli atti alla Procura di Milano : Carola Rackete lo ha denunciato e ora l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini risulta indagato per diffamazione. Gli atti sono stati inviati alla Procura di Milano da quella di Roma in relazione agli insulti social nei confronti della capitana della Sea Watch 3. I magistrati romani, a luglio scors

Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete : L'ex ministro dell'Interno e vicepresidente del consiglio Matteo Salvini è indagato per aver diffamato la capitana della Sea Watch Carola Rackete. In tweet e dirette Facebook, il leader della Lega l'aveva definita "sbruffoncella, fuorilegge, complice dei trafficanti, potenziale assassina, delinquente, criminale, pirata".Continua a leggere

Al via il Conte bis - Matteo Salvini non è più ministro degli Interni : Dopo il giuramento nelle mani di Mattarella il nuovo esecutivo giallo rosso entra ufficialmente in carica. Questo significa automaticamente che decadono i ministri del precedente governo Lega-M5s. Matteo Salvini fa le valigie al Viminale ma non starà solo a guardare: "Contro questo governo faremo opposizione in Parlamento e in Italia dove siamo maggioranza con i nostri sindaci e governatori".Continua a leggere

Elisabetta Trenta - lo sfogo dopo essere stata silurata : "Non lo meritavo. Ho lottato contro Matteo Salvini" : "Non sono contenta, non meritavo tutto questo". Elisabetta Trenta, ex ministro della Difesa, grillina, si sfoga in una intervista con il Messaggero: "Sapevo che il Movimento non mi avrebbe lasciato al ministero" ma "sono stata una delle persone che ha lottato più di tutti contro Matteo Salvini. Vogl

Matteo Salvini a Pietro Senaldi : "Ecco quale è stata la mia unica colpa". Crisi di governo - la confessione : «Vigliacchi, M5S e Pd si detestano ma si sono messi d' accordo per non far votare gli italiani. Fino a due settimane fa si insultavano furiosamente l' uno con l' altro. Il governo dell' odio è quello che sta per nascere. Sono orgoglioso di essere rimasto fuori da questo mercato delle vacche indegno»

Matteo Salvini si infuria - ecco cosa diceva il neo ministro dell'Economia : "Anche Hitler ha vinto le elezioni" : Roberto Guarltieri, nuovo ministro dell'Economia offende gli italiani e la democrazia: "Ci sono cose più importanti delle elezioni, anche Hitler le ha vinte e poi si è capito come è andata. Quindi non mi sembra un criterio assoluto che va sopra il bene e il male. I cittadini possono essere ingannati

Il nuovo Ministro degli Interni che sostituisce Matteo Salvini è Luciana Lamorgese : Da poche ore il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte del nuovo Governo giallo-rosso ha sciolto la riserva sui nomi dei Ministri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Successivamente il Premier Conte ha comunicato la lista dei ministri in conferenza stampa ufficializzando quindi la loro nomina. Dopo settimane di incertezze e di toto-ministri da parte dei giornalisti di carta stampata, televisione e on-line quindi è ufficiale ...

Matteo Salvini parla dell'ex alleato : "Di Maio agli Esteri - come ha fatto? È il potere della sopravvivenza" : "potere della sopravvivenza, potere della poltrona". Matteo Salvini commenta così il passaggio di ruolo di Luigi Di Maio, l'ex alleato gialloverde che ora è diventato giallorosso. Il leader grillino ha lasciato il posto di ministro dello Sviluppo economico ( e non solo) per prendere quello di minist

Matteo Salvini - 'Un governo nato tra Parigi e Berlino per le poltrone - non durerà molto' : Ormai il nuovo Esecutivo a tradizione Pd - Cinque Stelle e LeU è pronto a partire. Nelle scorse ore il Premier Giuseppe Conte, nominato nuovamente da Sergio Mattarella a guidare la nuova squadra di ministri che rappresenterà il Paese, ha consegnato a quest'ultimo la lista dei politici che avranno dei ruoli ben precisi. Ci sono ad esempio delle riconferme, come quella di Dario Franceschini, che dopo più di un anno di assenza è tornato a ricoprire ...

Cosa resta dell'antimafia di Matteo Salvini? : Sembra già una vita fa. Le incursioni social sono molto di moda. Fanno tendenza, gonfiano il consenso, eppure tracciano linee invisibili. Cosa resta dell'antimafia dell'ex ministro Matteo Salvini? Tanti tweet, alcuni inopportuni nella tempistica, parola urlate nell'eterna campagna elettorale, dirett

Matteo Salvini - il durissimo commento sulla lista dei ministri : "Ecco da dove arrivano" : "Un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato". Commenta così Matteo Salvini, in una nota arrivata subito dopo la lista dei ministri comunicata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la nuova f

Alessandra Ghisleri boccia Matteo Salvini : "Quanto potere ha perso - cosa deve spiegare subito" : "Matteo Salvini non è stato capito, sono rimaste rabbia e confusione". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, critica il leader della Lega per le mancate spiegazioni sulla crisi e sulla sua uscita dal governo: "Si è perso un punto di contatto importante" con gli elet

Matteo Salvini attacca Luigi Di Maio : "Farà il ministro di Maria Elena Boschi" : "È un governo che non dura, il collante delle poltrone può tenerti insieme per qualche mese, ma non per anni". Matteo Salvini, ospite ad Agorà Estate su Rai 3, attacca il nuovo esecutivo giallo-rosso e l'ex alleato Luigi Di Maio e si dice convinto che quando si tornerà alle urne la Lega stravincerà:

L'operato di Matteo Salvini è paraeversivo? : Avendo Gianni Cuperlo definito l’operato di Matteo Salvini “paraeversivo”, Ernesto Galli della Loggia lo ha contraddetto: non ci sono squadre, non c’è violenza, non si può parlare di eversione. Ho un’obiezione minore e una maggiore. L’eversione può risparmiarsi la violenza squadrista: chiamerei ever