Incidente Taranto | Marco e Nicolò morti a 19 e 18 anni mentre vanno al mare | “Nessuno può

Incidente Taranto - auto si ribalta e finisce contro un palo : morti due ragazzi di 18 e 19 anni : Incidente stradale sulla strada provinciale 35, che da Massafra porta alla località Chiatona (Taranto). Due giovani, di 18 e 19 anni, sono morti: viaggiavano a bordo di una Opel Astra Sw che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte schiantandosi contro un palo e terminando la sua corsa nelle campagne.Continua a leggere

Drammatico Incidente a Taranto : donna di 38 anni muore in un tragico schianto frontale : La vittima era al volante della sua auto. quando si è scontrata frontalmente con un'altra utilitaria che viaggiava in senso opposto. Un impatto valentissimo che non le ha lasciato scampo. Soccorsa e trasportata con il massimo codice di urgenza in ospedale, è mota due ore dopo il ricovero a causa dei traumi riportati nello schianto.Continua a leggere

Taranto - nuovo Incidente nello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal : Emanuela Carucci Fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone. A denunciare l'episodio le organizzazioni sindacali: "ArcelorMittal e il Governo devono portare soluzioni" A pochi giorni di distanza dal tragico incidente avvenuto all'interno dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal, ex Ilva, a Taranto in cui ha perso la vita un giovane operaio sbalzato in mare da un tornado mentre si trovava nella cabina di comando di ...