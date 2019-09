Furgone investe e uccide ciclista | disagi a traffico sull’Aurelia

(Di giovedì 5 settembre 2019) Roma – Nel Lazio si registrano rallentamenti sulla strada statale 1 “Aurelia”, in corrispondenza del km 21, a Roma, in direzione Grosseto, a seguito dell’investimento di unda parte di un. Nell’impatto, ile’ deceduto. Al momento si transita su una sola corsia. Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilita’. L'articolosull’Aurelia proviene da RomaDailyNews.

Dalla Rete Google News

SardiniaPost

Non si sono fermati all'alt imposto dai carabinieri e a bordo di un furgone sprovvisto di assicurazione, si sono lanciati in una fuga spericolata per le vie della città ...