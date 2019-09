Dramma Cafu | morto il figlio Danilo | stroncato da infarto a 30 anni mentre giocava a

Dramma Cafu - morto il figlio : stroncato da un infarto a soli 30 anni : Dramma per Cafu. Il figlio 30enne dell’ex terzino di Roma e Milan è morto, stroncato da un infarto mentre giocava a calcio a Barueri, dove la famiglia di Cafù si era ritrovata per il compleanno della sorella. Danilo Feliciano è stato subito soccorso dai presenti, tra cui i familiari, ma nonostante il trasporto all’ospedale ‘Albert Einstein’ di Alphaville per lui non c’è stato nulla da fare. Tutto il mondo del calcio, shockato ...