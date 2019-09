Dopo mesi di tosse | va al pronto soccorso e pensa di avere il cancro | invece ha una

Giorgio Chiellini sorridente Dopo l’operazione - ha davanti sei mesi di stop : Sorriso e muscoli in evidenza. È tutto positivo il ritratto di Giorgio Chiellini dopo l’operazione al ginocchio destro. Il difensore bianconero e capitano della Nazionale è stato sottoposto con successo a un intervento di ricostruzione del legamento crociato lesionato in allenamento la scorsa settimana. Potrà tornare in campo tra circa sei mesi. https://twitter.com/Chiellini/status/1168966724160503808 Per il 35enne giocatore della Juventus ...

Dua Lipa e Anwar Hadid sarebbero andati a convivere Dopo neanche tre mesi insieme : Due cuori e un appartamento a New York The post Dua Lipa e Anwar Hadid sarebbero andati a convivere dopo neanche tre mesi insieme appeared first on News Mtv Italia.

Bimbo di 7 anni tira la palla troppo lontano - va a prenderla e ritorna a casa Dopo 4 mesi : Un bambino di 7 anni era dato per disperso è stato ritrovato dopo 4 mesi di ricerche a 1300 chilometri da casa. Il piccolo si chiama Mohammed Fazlu ed è della regione di Bangalore in India. Il piccolo scomparve mentre stava giocando a pallone. Il bambino, subito dopo il suo ritrovamento, ha raccontato di aver tirato la palla troppo forte spendendola sopra un treno fermo. Il piccolo cercò il recupero della palla ma il treno ...

Malasanità - a una donna di 28 anni le trapiantano i polmoni ma muore Dopo alcuni mesi - la scoperta dei genitori è shoccante : Una ragazza di 28 anni, Lyndsey Scott, è morta dopo qualche mese da un’operazione molto pericolosa e rischiosa, il trapianto dei polmoni. Ma come è stato raccontato dal Daily Mail, i genitori della ragazza hanno scoperto qualcosa di sconcertante. I genitori hanno scoperto che i polmoni trapiantati appartenevano a un accanito fumatore. I genitori della ragazza hanno subito divulgato la notizia. Il padre, in particolare, ha detto che se ...

I Ferragnez un anno Dopo : 12 momenti da ricordare per i primi 12 mesi da sposati

Lavoro - a luglio 18mila occupati in meno : primo calo Dopo cinque mesi. Giù i dipendenti stabili. Disoccupazione risale al 9 - 9% : Battuta d’arresto per il mercato del Lavoro a luglio. dopo cinque mesi di crescita, a luglio secondo l’Istat l’occupazione ha registrato un “lieve calo” nel confronto mensile. Il numero delle persone che hanno un posto scende di 18mila unità rispetto a giugno: dopo quattro mesi di aumento diminuiscono di 46mila unità i lavoratori dipendenti, soprattutto quelli stabili (-44mila). Segno meno anche per gli occupati a termine ...

Caso Fadil : fratello Imane - ‘speriamo in degna sepoltura Dopo 6 mesi’ : Milano, 29 ago. (AdnKronos) – (di Antonietta Ferrante) – “Spero di dare presto una degna sepoltura a mia sorella Imane. E’ un desiderio dell’intera famiglia. A sei mesi dalla sua morte, ancora avvolta dal mistero, vogliamo solo che abbia pace”. A parlare all’Adnkronos è Tarik Fadil, fratello della giovane testimone dei processi Ruby contro Silvio Berlusconi deceduta lo scorso 1 marzo ...

Sci alpino - il calvario di Federica Sosio è terminato : l’azzurra torna ad allenarsi sette mesi Dopo l’infortunio : L’azzurra torna oggi sugli sci al Passo dello Stelvio sette mesi dopo l’infortunio di Garmisch Prima convocazione a distanza di sette mesi per Federica Sosio, ormai prossima al pieno recupero dopo la brutta caduta durante la discesa di Garmisch della fine di gennaio, nella quale si procurò la frattura biossea di tibia e perone della gamba sinistra. La valtellinese, inserita quest’anno nel gruppo di Coppa Europa, tornerà ...

Ed Sheeran prenderà 18 mesi di pausa Dopo il Divide Tour : “È stato il più grande di sempre” : Il Divide Tour lo ha portato sui palchi di tutto il mondo in due anni, con 280 concerti iniziati nel marzo 2017 e terminati lunedì 26 agosto al Chantry Park di Ipswich: per questo Ed Sheeran prenderà 18 mesi di pausa. Il cantautore di Halifax lo ha annunciato proprio nell'ultima data e ha spiegato che passerà più tempo con la moglie Cherry Seaborn dopo aver abbracciato circa nove milioni di persone nel Tour che egli stesso definisce ...

Ambra Angiolini - il ritorno su Instagram Dopo mesi di silenzio : dopo un lungo periodo di silenzio, Ambra Angiolini è tornata sui social. Il primo post, condito di ironia, è apparso su Instagram dopo circa tre mesi dal precedente. Cosa l’avrà spinta a staccare la spina dallo smartphone? I fan si erano ormai abituati a non vedere più aggiornamenti sui profili social ufficiali di Ambra Angiolini. La decisione di evitare Instagram era arrivata improvvisamente e senza dare troppe spiegazioni ai numerosi follower ...

Incendio doloso uccise 4 dei suoi figli : mamma di 37 anni muore Dopo 20 mesi di agonia : È morta dopo 20 mesi di sofferenza e dolore Michelle Pearson, mamma di 37 anni rimasta gravemente ferita nell'Incendio divampato nella sua abitazione a Walkdean, Salford, nella zona di Great Manchester, in Inghilterra. Era il dicembre del 2017 e nella tragedia rimasero uccisi quattro dei suoi cinque figli, Demi, Brandon, Lacie and Lia. Le sue condizioni di salute erano migliorate nei mesi scorsi, ma recentemente aveva subito un veloce ...