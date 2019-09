Astronomia | Messier 95 un ottimo laboratorio per studiare il “feedback” stellare

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Si trova nella costellazione del Leone, a 35 milioni di anni luce di distanza ed è sotto la lente di tre celebri telescopi, che hanno osservato i flussi del suo materiale in movimento verso il mezzo inter: a destare l’interesse di Alma, Hubble e Vlt è stata95 (M 95), galassia a spirale barrata scoperta nel 1781 dall’astronomo francese Pierre Méchain. I processi in atto nella galassia – riporta Global Science – sono al centro di uno studio internazionale recentemente pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (articolo: “Survival of molecular gas in a stellar feedback-driven outflow witnessed with the Muse Timer project and Alma”); la ricerca è stata coordinata dal Max-Planck Institut fur Astronomie di Heidelberg e, tra i vari soggetti coinvolti, ha visto la partecipazione dell’Eso e dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie. M 95, nota ...