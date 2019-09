Un giocatore di Red Dead Online realizza l' impossibile portando una ciotola di stufato da

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Redè la componente multiplayerdell'apprezzato RedRedemption 2 che, come saprete, offre parecchia libertà.Volete essere un commerciante, vivere fuori e collezionare pellicce rare da vendere? Potrete farlo. Se preferite vivere le giornate scoprendo tesori dimenticati e circondarvi di ricchezze, potrete farlo. Per coloro che vivono la vita con la pistola, vi attenderà una vita da cacciatori di taglie.Insomma, RDRin sostanza vi permette di fare quello che preferite, ma sembra proprio che a untutto questo non bastasse, perciò ha deciso di tuffarsi in una sfida a dir poco bizzarra, ovvero portare unadida Valentine a Saint Denis.Leggi altro...

