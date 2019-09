Giuseppe Provenzano | un economista siciliano per il rilancio del Sud

Fonte : agi

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Si occupa di Sud per professione e vocazione., detto Peppe, è il nuovo ministro per il Mezzogiorno. Politico ed, oggi vice direttore della Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Classe 1982,, è laureato e dottorato in diritto pubblico alla Scuola Superiore 'Sant'Anna' di Pisa. È membro della Direzione del Pd. La notte del 26 gennaio 2018, quella in cui l'allora segretario Matteo Renzi comunicò alla direzione del partito i nomi dei candidati alle politiche del 4 marzo,rinunciò alla candidatura. Una decisione presa in polemica contro il metodo scelto, e perché messo in lista dopo Daniela Cardinale, figlia dell'ex ministro Salvatore Cardinale. Da giugno 2019 è membro della Segreteria nazionale come responsabile delle politiche del Lavoro. È stato consigliere di Giovanni ...

