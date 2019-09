Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Tornano forti e prepotenti le offerte di Amazon riguardanti alcuni smartphone Android, come sarà possibile osservare oggi 4con le nuove proposte perP3020. Parliamo di due smartphone che godono di ottimo mercato in Italia ed una delle ragioni che si celano dietro questo trend positivo, al di là della buonissima scheda tecnica per il settore di appartenenza, si focalizza proprio sulche spesso e volentieri questo store ha riservato al pubblico. Provando a scendere maggiormente in dettagli, infatti, emerge che i potenziali acquirenti di unP30solo per oggi potranno procedere con un esborso pari a 270 euro. Siamo dunque a prezzi molto più bassi rispetto alle promozioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, quando sono emerse alcune offerte tramite popolari rivenditori in Italia. Occhio però, perché ...

OptiMagazine : Forte richiamo per Huawei P30 Lite e Mate 20 Lite il 4 settembre: prezzo in netto calo - MauroLisanti : @Rickyrickyric89 @brazorf_ajejeje @AlbertoBagnai @MaurizioMer Era l'ultima chance data al coniuge fedifrago... per… - paoloigna1 : un richiamo forte #Amazzonia #Ambiente -