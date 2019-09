Formula 2 – Le indagini sull’incidente che ha ucciso Hubert proseguono | sequestrata la

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Le autorità belga hanno disposto il sequestro della monoposto di Alesi, costringendo il team Trident a correre con una sola vettura nel Gp d’Italia Il Mondiale di2 prosegue dopo la morte di Anthoine, scomparso sabato scorso in seguito ad un incidente avvenuto in Gara-1 a Spa. Alla vigilia del week-end di Monza però arrivano novità sull’inchiesta aperta dalle autorità belga, che stanno indagando per accertare le cause dell’incidente. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della Trident di Giuliano Alesi, monoposto che potrebbe aver dato inizio alla sequenza di eventi sfortunati che ha determinato lo scontro tra Correa e. In occasione del Gp di Monza dunque il team italiano schiererà solo una macchina, ovvero quella di Ralph Boschung, che sarà però guidata dal francese della Ferrari Driver Academy, con lo svizzero che tornerà in pista ...