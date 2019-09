Clima | buco dell’ozono | un inizio anomalo per la stagione 2019

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per conto dell’Unione Europea, contribuisce all’impegno internazionale per la preservazione dello strato di ozono monitorando e fornendo continuamente dati accurati sullo stato attuale. Lo strato di ozono risiede nella stratosfera, oltre che nella nostra atmosfera, approssimativamente a 15 – 35 chilometri di altezza, e ha l’importante funzione di fare da scudo e proteggere il pianeta dagli effetti dannosi delle radiazioni ultraviolette. I dati del CAMS hanno rivelato come, in Antartide, ilha iniziato a formarsi circa due settimane prima rispetto a quanto stimato, rispetto agli anni precedenti. Quanto sta succedendo quest’anno è particolare: infatti, i dati del CAMS mostrano come ilsia attualmente “fuori centro” e le ...

Giagaspa12 : @celsi_elena @nzingaretti Che tristezza il clima d'odio che si è creato nel Paese, la crescita zero e la disoccupaz… - LucaParry85 : niente modric troppo age buco nero economico niente correa troppa distanza tra domanda e offerta torreira l'arsenal… - JTurandot : Parono lobotomizzati... A guardare un buco Nero..da spazio Con effetti clima de plutin Pago srmpre io -