Caos Bari | i tifosi contestano Cornacchini | allenatore aggredito questa mattina!

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Acque agitate in casa, la compagine data per favorita nel girone C di terza serie. La squadra del presidente De Laurentiis è stata inaspettatamente sconfitta in casa dalla Viterbese alla seconda giornata di campionato. Sulla graticola è finito il tecnico dei pugliesi, Giovanni. Già criticato da tantiper il non entusiasmante gioco espresso, l’è finito nel mirino dei supporter dopo la prestazione di domenica scorsa. Nel frattempo, è giallo in merito ad una sua presunta aggressione. Secondo quanto circola sui social (a darne notizia è la pagina Facebook ‘La nuova‘),sarebbe infatti statoverbalmente mentre raggiungeva l’antistadio per la consueta seduta d’allenamento mattutina. In attesa di sviluppi sulla vicenda, la stagione delnon è iniziata di certo nel migliore dei ...

fercla80 : RT @DamascelliD: Raccolta rifiuti nel caos a Monopoli, Conversano, Polignano e Mola di Bari. Per evitare un’emergenza ambientale, con un’in… - DamascelliD : Raccolta rifiuti nel caos a Monopoli, Conversano, Polignano e Mola di Bari. Per evitare un’emergenza ambientale, co… - belloluigi_ : Caos Arif, Milillo scarica la Xylella a Emiliano: il commissario strordinario sbatte la porta e si dimette -