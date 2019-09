Alena Seredova non stira le divise dei figli Pioggia di critiche web | lei replica con

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Una tenuta da primo giorno di scuola che non ha convinto Instagram, quella deidi. Un dettaglio, infatti, ha scatenato i commenti social: nella foto che ritrae la show girl ed ex moglie di Buffon insieme ai poco sorridenti David Lee e Louis Thomas, ledei due bambini appaiono sgualcite.″È iniziata la scuola e rido solo io”, ha scritto la bella showgirl, sottolineando l’espressione non proprio allegra dei suoi. Ma gli utenti hanno evidenziato l’altro particolare.“dovrestire la divisa dei tuoi”, ha scritto un follower. Qualcun altro, invece, ha sdrammatizzato: “te, nonte. Uffa, che noia. E poi non lo sapete chere fa male al clima?”.All’ennesimo commento inerente la presunta mancatatura della divisa scolastica dei, la show-girl ha risposto: “Oh ...

