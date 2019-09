Al Test di Medicina 2019 domande “difficili” per 2 studenti su 3 in attesa dei risultati

Ecco il Test di ingresso a Medicina che tanto ha fatto discutere : test di ingresso a Medicina sì, test di ingresso a Medicina no. Un tema di cui si continua a discutere e che oggi, nel giorno in cui si sono svolte le prove di accesso in tutta Italia, gli studenti universitari hanno risollevato chiedendo l'eliminazione del numero chiuso attraverso una serie di proteste in molti Atenei italiani. La questione sembrava essere ad un punto di svolta lo scorso ottobre, quando nel comunicato finale del Consiglio dei ...

Test di Medicina 2019 : il Miur pubblica le risposte alle domande del quiz : Si è concluso il Test di Medicina 2019, e il Miur ha pubblicato sul suo sito ufficiale le soluzioni alle domande del quiz. La risposta corretta è sempre la A. I 68mila aspiranti camici bianchi hanno studiato duramente per aggiudicarsi uno dei 11.658 posti messi a disposizione dalle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria. Nelle prossime settimane sarà possibile conoscere il proprio punteggio e il posto in ...

Chi era Michail Bulgakov - il medico scrittore uscito ai Test di Medicina 2019 : Chi era Michail Bulgakov? A lui è stata dedicata una delle domande di cultura generale del test di Medicina 2019: è lui il medico scrittore protagonista del quesito: "Quale dei seguenti romanzieri fu anche un medico?". Nato a Kiev 1891, si laureò in Medicina e per anni fu l'unico medico del circondariato a Nikol'skoe. In questi anni scrisse "I racconti di un giovane medico".Continua a leggere

Cos’è il metodo Sanger - la tecnica di sequenziamento del DNA uscita al Test di Medicina 2019 : Per sequenziare il DNA esistono varie tecniche, ma una delle più note e sfruttate dagli scienziati è il cosiddetto "metodo Sanger", messo a punto dal chimico britannico Frederick Sanger. Grazie al suo lavoro lo scienziato conquistò il suo secondo premio Nobel nel 1980. Una domanda su questa affascinante tecnica di sequenziamento del DNA è uscita al test di ingresso di Medicina 2019: ecco come funziona.Continua a leggere

Chi era Filippo Tommaso Marinetti - portavoce del Futurismo uscito al Test di Medicina 2019 : Uno dei dodici quesiti di cultura generale al test Medicina 2019 riguardava Filippo Tommaso Marinetti, il teorico del Futurismo che con il suo Manifesto diede vita a una delle principali avanguardie letterarie del Novecento. Ecco la biografia dell'autore e il suo contributo allo sviluppo della letteratura contemporanea mondiale.Continua a leggere

Le domande del Test di Medicina 2019 pubblicate sul sito del Miur : È terminato il test di Medicina 2019 per i 68mila aspiranti camici bianchi, che hanno dovuto rispondere alle 60 domande scelte dal Miur in 100 minuti: solo 1 su 6 degli iscritti potrà entrare in graduatoria e ottenere uno degli 11.658 posti messi a disposizione delle facoltà a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. In attesa della pubblicazione della graduatoria, si attendono le domande e le risposte corrette ...

Chi era Alan Turing - lo scienziato uscito nelle domande dei Test di Medicina 2019 : Uno dei dodici quesiti di cultura generale al test Medicina 2019 riguardava la figura di Alan Turing, uno dei più importanti matematici del Novecento. Ecco il tema della domanda su Alan Turing, ovvero la sua attività di matematico e decriptatore durante la Seconda Guerra Mondiale, che salvò i britannici da attacchi aerei inaspettati e contribuì alla vittoria finale contro i Tedeschi.Continua a leggere

Test Medicina Università Sapienza - Gaudio : operazioni regolari : Roma – “Le operazioni dei Test d’ingresso a Medicina si sono svolte in serenita’, con 75 aule controllate. Ci sono stati solo un paio di episodi, come quello di un giornalista che si era infiltrato ed e’ stato riconosciuto e fatto uscire, e quello di alcuni ragazzi che avevano introdotto dei telefonini che sono stati scoperti e ovviamente fatti depositare fuori dall’aula”. Cosi’ il rettore ...

Test Medicina 2019 oggi/ Risultati e punteggi : prova terminata - le sensazioni a caldo : Test medicina 2019 oggi, Risultati e punteggi: terminata la prova per 68mila aspiranti medici. Ecco alcune sensazioni a caldo dopo l'esame

Test di medicina al via tra le proTeste : “Al Test di oggi ci sono circa 68.694 iscritti, per 11.568 posti disponibili. E’ inaccettabile che venga fatta questa selezione per diventare medico, quando il nostro Servizio Sanitario Nazionale è in emergenza. I casi degli ultimi mesi sono emblematici: in varie regioni d’Italia sono stati chiamati in servizio medici in pensione, medici militari oppure anche medici neolaureati senza un’adeguata formazione. Siamo contro ...

Test Medicina 2019 : graduatorie e risultati prove - ecco come vederli : Test medicina 2019: graduatorie e risultati prove, ecco come vederli Oggi, martedì 3 settembre 2019, è stato il giorno dei Test medicina 2019, le prove a numero chiuse per entrare nella facoltà universitaria di medicina. come ogni anno non sono mancate le proTeste, che in particolare si sono verificate all’Università La Sapienza di Roma, con il Fronte della Gioventù Comunista che ha spiegato le ragioni dell’agitazione inveendo contro il ...

Test di Medicina 2019 - ci provano in 68mila. ProTeste a Roma contro il numero chiuso. FOTO : Test di Medicina 2019, ci provano in 68mila. ProTeste a Roma contro il numero chiuso. FOTO Sono 68.694 gli studenti iscritti alla prova di accesso per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria: 60 quesiti e 100 minuti per rispondere. I posti a disposizione sono 11.568 per Medicina e Chirurgia e ...