Nucleare Iran | Macron propone linea credito da 15 miliardi di dollari per salvare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) L’apertura di unadida 15diperl’accordo sul. È la proposta che il presidente francese Emmanuelha fatto all’in cambio dello stop alla sua terza fase di disimpegno che Teheran minaccia di avviare da venerdì prossimo se i partner europei non offrno gli incentivi richiesti per compensare le sanzioni americane. La notizia, riferita dal deputato conservatore Ali Motahari, citato dall’agenzia Tasnim, vicina alle Guardie della rivoluzione islamica, è stata riportata anche dal New York Times, citando articoli usciti sulla stampaiana e un funzionario statunitense di alto livello. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha confermato una trattativa in corso, ma è rimasto molto cauto: “Ci sono ancora molte cose da risolvere – ha detto ai giornalisti dell’Associazione stampa diplomatica – ...

