I due scenari che si aprono dopo il voto della piattaforma Rousseau

Fonte : agi

(Di martedì 3 settembre 2019) È il giornovotazione sulla. Ma al Quirinale, Sergio Mattarella attende che al più tardi nella giornata di mercoledì il premier incaricato Giuseppe Conte salga per sciogliere la riserva. Due sono le strade che l'avvocato ha davanti a sé. Se scioglierà positivamente la riserva, presenterà al Capo dello Stato una sua lista di proposte per i dicasteri e il Presidente, se non ci saranno incongruenze vistose tra i profili proposti per i dicasteri chiave e la cornice programmatica indicata da Conte, li nominerà. A quel punto in poche ore, molto probabilmente giovedì, si allestirà il Salone delle Feste al Quirinale per il giuramento, poi primo consiglio dei ministri a palazzo Chigi e infine la scena si sposterà alla Camera per il discorso programmatico con cui Conte chiederà la fiducia. Subito, il bis al Senato, visto che ...

