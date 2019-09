Fonte : repubblica

(Di martedì 3 settembre 2019) Le informazioni, condivise pubblicamente nell'arco di cinque diversi tweet, includono gli estremi di un account PayPal e le credenziali di accesso a una casella di posta elettronica. Enrica Sabatini (M5s): "Siamo riusciti a respingere tutte le attività di chi voleva che questo...

tonmbuk : RT @Miti_Vigliero: Hacker rivendica intrusione informatica al blog delle stelle. 'Ma non è un attacco politico' - vincenzocarbo : RT @repubblica: Hacker rivendica intrusione informatica al blog delle stelle. 'Ma non è un attacco politico' - marsupilamima2 : RT @repubblica: Hacker rivendica intrusione informatica al blog delle stelle. 'Ma non è un attacco politico' -