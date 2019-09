Governo | Gasparri | ‘voto su piattaforma inganno e illusione’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma, 3 set. (AdnKronos) – ‘La voce del padrone ruggì. Grillo ha indicato la linea. Voleva fare l’accordo col Pd fin da quando, scendendo da un lussuoso yacht in Sardegna, tentò vanamente di prendere la tessera del partito che non gli fu concessa. Ora si sono messi lì a simulare questa specie di spettacolo dei votanti, numero record, ridicoli. Si impedisce a un popolo di 60 milioni di persone di votare per dare all’Italia undi centrodestra e si narra la favoletta dei centomila e non so quanti, che avrebbero votato sulla. è tutto un. Tutta una illusione”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio. “Grillo ha ordinato e preteso da Casaleggio -aggiunge- un risultato eclatante. E senza computer, senza votanti, hanno scritto con una penna e un pezzo di carta il numero desiderato dal lussuoso vacanziero che ...

