“Fuori!” Amici | cambia tutto | al posto di Maria arriva lei | polemiche in arrivo

(Di martedì 3 settembre 2019) I fan non l’hanno presa bene. A condurre la prima edizione diCelebrities non saràDe Filippi. Mediaset ha confermato l’indiscrezione degli scorsi giorni:De Filippi condurrà solo le prime puntate. La vera presentatrice della trasmissione è però Michelle Hunziker, scelta dopo il rifiuto di Silvia Toffanin. Come spiegato dalla rete in un comunicato stampa la De Filippi presenterà lo show nel periodo iniziale perché la Hunziker sarà impegnata con Striscia la notizia, tg satirico che conduce ormai da anni. Appena terminerà l’impegno con il preserale, la svizzera approderà nella Scuola più famosa d’Italia dove sarà al timone fino alla finale.Celebrities – noto anche comeVip – dovrebbe iniziare, salvomenti dell’ultima ora, tra l’ultima settimana di settembre e la prima di ottobre. Al momento Mediaset non ha ancora fornito una data ufficiale. Continua ...

