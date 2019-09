Fonte : wired

(Di martedì 3 settembre 2019) (foto: Ivan Romano/Getty Images) Come nella più classica delle frasi fatte, quelle che stiamo vivendo sono giornate decisive per la politica italiana: il premier dimissionario (nonché probabile futuro premier)è impegnato nella formazione di un nuovo esecutivo, che nello specifico potrebbe godere dell’inedito appoggio politico congiunto di Partito democratico e Movimento 5 stelle. Tuttavia – distogliendo l’attenzione dal flusso mainstream delle notizie – accanto alle immancabili analisi politiche, e ai retroscena sulla ricerca di una soluzione che metta tutti d’accordo, in rete stanno circolando in queste ore diversee false storie che vedono come protagonista proprio lo stesso “avvocato degli italiani”. Se alcune di queste fake news sono una novità di questi giorni, altre sono storie ormai di lungo corso, che risalgono al periodo ...

_bufale_ : 7 bufale su Giuseppe Conte - MilanoCitExpo : 7 bufale su Giuseppe Conte #DipartimentoInnovazioneTecnologia - antocalderone : 7 bufale su Giuseppe Conte -