Uomini e Donne | Jara e Nicola annunciano che il loro bambino sarà un maschietto

(Di lunedì 2 settembre 2019) La registrazione della 1^ puntata del trono over diè stata davvero ricca di novità. Gli avvenimenti che si sono avvicendati sono stati davvero moltissimi. In maniera particolare si è rivelato interessante ed emozionante l'ingresso in studio di due ex protagonisti del parterre:Gaspari eBalestra. I due si sono conosciuti all'interno del programma di Maria De Filippi un po' di tempo fa e da quel momento in poi non si sono più separati. Qualche mese fa hanno annunciato su Instagram la splendida notizia circa la gravidanza di. I fan sono andati in visibilio e per tale motivo, a distanza di un po' di tempo, sono tornati all'interno degli studi Mediaset per annunciare che il nasciturounospiti in studio nella 1^ registrazione del trono over di U&Dsono una coppia nata sotto i riflettori di. I ...

