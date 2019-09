Uomini e donne Ida Platano e Andrea Filomena | Trono Over

Clarissa e Federico di Uomini e Donne parlano dopo l'uragano Dorian : 'Stiamo bene' : In queste ore, un potentissimo uragano, chiamato Dorian, si è abbattuto sulle Bahamas causando non pochi danni, sia a persone che a cose. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ex concorrenti di Uomini e Donne, vivono a Miami, pertanto, sono stati coinvolti da tutta questa situazione ed hanno chiarito le loro condizioni di salute in merito a quanto accaduto. L'ex corteggiatore del talk show di Maria De Filippi, ieri aveva generato un bel po' di ...

Uomini e Donne : l’ex corteggiatrice Federica Benincà torna in tv : Nuovi progetti televisivi per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Federica Benincà Federica Benincà è pronta a tornare in televisione. Tramite un ask su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato che ci sono dei progetti sul piccolo schermo per l’immediato futuro. La modella torinese non ha voluto svelare di più: attende la […] L'articolo Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Federica Benincà torna ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : Ida e Riccardo confermano la rottura - lei sente Andrea : La stagione televisiva di Uomini e donne è ormai alle porte, anche se partirà con una settimana di ritardo rispetto alle aspettative. L'inizio, previsto per lunedì 9 settembre, è stato posticipato al 16 settembre per lasciare spazio alle puntate finali di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. In attesa di assistere al ritorno su Canale 5, le prime registrazioni della stagione sono già state effettuate sia per il Trono Classico che per il Trono Over. ...

Gossip Uomini e Donne - Ursula e Sossio felici : l’ultima confessione : Ursula e Sossio di Uomini e Donne Over: lei svela il segreto del loro amore Tra poco Ursula Bennardo diventerà nuovamente mamma della bambina di Sossio Aruta. I due, dopo aver avuto inizialmente una travagliata relazione, sono diventati praticamente inseparabili, non nascondendo di provare un forte sentimento l’una per l’altro. Sentimento che li ha portati a diventare presto genitori. Ma quale sarà il segreto del loro amore? A questa ...

Uomini e Donne - Clarissa e Federico in pericolo : lo sfogo di lui : Clarissa e Federico di Uomini e Donne costretti ad abbandonare casa: ecco perchè Ore queste particolarmente complicate per la coppia nata tra le quattro mura di Uomini e Donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Cos’è successo? I due, come molti sapranno, hanno deciso di vivere già da un bel po’ di tempo negli Stati Uniti, più precisamente a Miami. E proprio questa città, tra pochi giorni, dovrebbe essere colpita dal violento ...

Anticipazioni Uomini e Donne : è subito Tina Cipollari show con la difesa di Katia Fanelli : La stagione 2019-20 di Uomini e Donne si è aperta ufficialmente lo scorso 29 agosto, con la prima registrazione dedicata al Trono Classico. Insieme alla presentazione dei nuovi tronisti, tre dei quali già noti ai telespettatori di Canale 5, erano presenti in studio anche due ex coppie di Temptation Island. Katia Fanelli e Vittorio Collina, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni hanno aggiornato Maria De Filippi in merito agli sviluppi delle ultime ...

Bitter Sweet raddoppia dal 9 al 13 settembre : Uomini e Donne spostato di una settimana : Sorpresa nei palinsesti pomeridiani di Canale 5 riguardanti la settimana del 9 settembre. Inizialmente per questa data era atteso l'esordio della stagione 2019-20 di Uomini e Donne dopo la lunga pausa estiva. Il dating-show condotto da Maria De Filippi sarebbe dovuto andare in onda a partire dalle ore 14:45, prendendo il posto della soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Per l'epilogo delle vicende di Ferit e Nazli si era parlato di un ...

Infarto - tutta la verità : non si ammalano solo gli Uomini. Il rischio per le donne dopo i 65 anni : Il cuore delle donne si ammala in modo diverso rispetto a quello degli uomini, gli eventi cardiovascolari di tipo ischemico dopo i 65 anni sono molto più frequenti rispetto al sesso maschile, e le donne sono trattate in maniera meno efficace in caso di arresto cardiaco, avendo quindi minori possibil

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni - lite furibonda a Uomini e Donne. Maria De Filippi costretta a intervenire : Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, lite furibonda a Uomini e Donne. Interviene Maria De Filippi. Ilaria e Massimo si erano lasciati durante il falò di confronto dell’ultima puntata di Temptation Island. E dopo aver trascorso un’estate da single, i due si sono ritrovati faccia a faccia durante una puntata di Uomini e Donne, durante la quale sarebbero volate parole grosse. Come ogni anno, Maria De Filippi invita le coppie ...

Uomini e Donne gossip - Alex Migliorini è ancora fidanzato? Le sue parole : Fidanzato Alex Migliorini: tutte le novità sulla vita privata dell’ex tronista gay di Uomini e Donne Alex Migliorini sta vivendo uno dei momenti più intensi della sua vita. Grazie al nuovo fidanzato (del quale non si sa quasi nulla, tranne che è un Bronzo di Riace) è ritornato a sorridere: la sua relazione con Alessandro […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Alex Migliorini è ancora fidanzato? Le sue parole proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni : Manuel Galiano torna a corteggiare? : Manuel Galiano al trono Classico di Uomini e Donne? Le sue parole La prossima settimana partirà ufficialmente la nuova stagione di Uomini e Donne ma, come è noto, le registrazioni del Trono Classico e quello Over sono già iniziate da pochi giorni. Tra i corteggiatori di Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche potremmo rivedere una vecchia conoscenza del dating sentimentale di Maria De Filippi: Manuel Galiano torna a Uomini e Donne? Dopo aver detto ...

Uomini e Donne news - parla Manuel Galiano : pronto a tornare nello show : Uomini e Donne news, parla Manuel Galiano: l’ex di Giulia Cavaglià pronto a tornare nello show. Poi lo sfogo contro alcuni volti del programma A breve riprenderà una nuova stagione di Uomini e Donne (già cominciate le riprese dello show) e i fan del programma già si divertono a immaginarsi nuovi amori, nuovi dissapori e […] L'articolo Uomini e Donne news, parla Manuel Galiano: pronto a tornare nello show proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e donne - prima puntata posticipata : il debutto slitta al 16 settembre : Cresce l'attesa per il ritorno in video di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate di questa nuova edizione del trono classico e del trono over ed era stata svelata anche la data di partenza in televisione. Il dating show di Canale 5, infatti, così come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni doveva debuttare lunedì 9 settembre ma a quanto ...

Uomini e Donne anticipazioni : Tina sclera ed esce - Katia distrutta dal dolore : anticipazioni Uomini e Donne: le coppie di Temptation Island protagoniste della prima puntata Le ultime anticipazioni su Uomini e e Donne vengono ancora una volta dal Vicolo delle News che già in questi giorni aveva pubblicato una sintesi di ciò che è accaduto in puntata. Come ben sapete, la prima registrazione è stata dedicata al […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Tina sclera ed esce, Katia distrutta dal dolore proviene da ...