Fonte : agi

(Di lunedì 2 settembre 2019) "Non posso dire di aver avuto simpatia spontanea per, per le sue tesi e per i suoi comportamenti. È un populista di estrema destra, che appartiene allo stesso gruppo di Marine Le Pen all'Europarlamento. Nonil". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre, in un'intervista al canale televisivo francese LCI. "Per l'Italia avere unche tiene a alcuni principi, undemocratico, che lavori alla giustizia e all'efficacia dell'economia italiana, è importante", ha spiegato, "non ho nostalgia rispetto alla partenza del signor".ritiene che iltra M5s e Pd "è un'esperienza che debba essere tentata. Il posto dell'Italia è essere al cuore dell'Unione Europea e dell'Europa, ed è il senso del nuovose riuscirà a entrare in funzione" Il ...

Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: 'Non piangerò quando @matteosalvinimi lascerà il governo, il #Contebis con #M5s e #Pd è un'esperienza da tentare', dice… - fisco24_info : 'Non piangerò quando Salvini lascerà il governo', dice Moscovici: 'Non posso dire di aver avuto simpatia spontanea… - raffaellamucci1 : RT @Agenzia_Italia: 'Non piangerò quando @matteosalvinimi lascerà il governo, il #Contebis con #M5s e #Pd è un'esperienza da tentare', dice… -