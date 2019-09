Migranti | Orlando | ' ho espresso solidarietà al comandante nave Eleonore'

Migranti : Orlando - 'Italia si espone al ridicolo internazionale' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Ancora una volta l'Italia si espone al ridicolo internazionale e ancora una volta costringe marinai a forzare un blocco per salvare vite umane". Così Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, su Twitter parlando del caso Eleonore.

Migranti : Orlando - 'Italia si espone al ridicolo internazionale' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – "Ancora una volta l'Italia si espone al ridicolo internazionale e ancora una volta costringe marinai a forzare un blocco per salvare vite umane". Così Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, su Twitter parlando del caso Eleonore.

Migranti : Orlando - 'gratitudine per Mare Jonio' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – "Con gratitudine, con ammirazione per la ulteriore conferma di impegno per il rispetto di diritti umani e in piena condivisione espressa dalla bandiera di Palermo sulla Mare Ionio". Così, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dopo il salvataggio dei Migranti, tra cui 22 bimbi e 26 donne, su un gommone.

Migranti : Orlando - 'rispetto diritti umani non può essere merce di baratto per le poltrone' : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – "Il diritto internazionale e italiano assegna al Comandante il dovere di scegliere un porto sicuro per una nave già in acque italiane.Il rispetto dei diritti umani non può essere merce di baratto per mantenere poltrone". Così, sui social, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando l'annuncio del ministro Danilo Toninelli che ha dato la disponibilità della Guardia costiera a

Migranti : Orlando - 'Open Arms - decisioni Salvini disumane e illegali' : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – "Il provvedimento del Tar che sospende il divieto di sbarco dei naufraghi salvati dalla Open Arms conferma due cose. La prima è che le decisioni del Ministro Salvini sono oltre che palesemente disumane, del tutto illegali. La seconda è che per fortuna i principi e la concreta applicazione della nostra Costituzione garantiscono ancora un quadro di diritti fondamentali che i continui attacchi allo

