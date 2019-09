Le notizie di oggi ore 15 | 30

Fonte : agi

(Di domenica 1 settembre 2019) CONTE CI CREDE: "CLIMA POSITIVO, MARTEDÌ O AL MASSIMO Ì​MERCOLED SCIOLGO LA RISERVA" Il premier incaricato interviene in video alla Festa del Fatto Quotidiano: M5s e Pd sono disponibili ad accantonare il passato. Poi conferma che non ci sarà un contratto ma un programma unico. "Non voglio una squadra solo maschile, inappropriato definirmi M5s ma mi hanno designato loro". Salvini: ha già scaricato i 5 stelle per il Pd. Renzi avverte: governo per il Pil o non avrà il nostro voto. NODO VICEPREMIER: FRANCESCHINI, A NESSUNO L'INCARICO L'esponente dem accoglie l'appello di Grillo alla "generosità" perché "questa sfida non si può fermare per un problema di 'posti'". Impazza il totoministri. PRESSING DELLA LEGA SU MATTARELLA: NO A GOVERNI TRUFFA, RESTITUISCA LA PAROLA AGLI ITALIANI Lo ribadisce con una nota dei capigruppo. Salvini: basta con il mercato ...

Agenzia_Ansa : Diverse aggressioni con accoltellamenti oggi pomeriggio a Villeurbane alla periferia di #Lione: un morto e 6 feriti… - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? Juve da pazzi ?? Milan, la rivoluzione di Giampaolo ?? F2, morte in pista… - Agenzia_Ansa : #Cinema, è la migliore estate per gli incassi degli ultimi 8 anni. Emerge dai dati, presentati oggi al Lido di… -