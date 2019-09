Governo | Biancofiore | ‘maggioranza M5S-centrodestra | in sintonia con italiani’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Il Presidente Conte se vuole confermare di essere avvocato del popolo, non cerchi una maggioranza restauratrice coi perdenti democratici, ma con coloro che sono incon la volontà degli italiani e che hanno vinto le elezioni il 4 marzo del 2018 insieme al Movimento. E’ ancora in tempo e solo così difende il popolo , in caso di ribaltone lo offende”. Lo dice Michaela, parlamentare FI e Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige.“Il Presidente Conte darebbe vita ad una maggioranza dimai vista nella storia, con numeri solidissimi e coerente. In fondo nel contratto didi cui è stato garante fino a pochi giorni fa, Salvini aveva portato il programma sottoscritto con FI e Fratelli d’Italia e grazie al quale sono stati l’eletti nei collegi la maggior parte dei deputati del ...

