Tagli di capelli per l' autunno | il bob geometrico | le beach waves e il colore icy white

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Nell'2019 saranno di tendenza molti nuovidi; in particolare saranno molto gettonate le capigliature delle celebrità. Quest'ultime sono sempre le prime a lanciare dei nuovi hairstyle, i quali saranno sempre molto facili da portare: di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome Tra le star pronte a inaugurare gli hairstyle della nuova stagione è presente Jennifer Lopez. La cantante ha salutato i suoi lunghie ha optato per un caschetto: più precisamente si tratta di un bel bob, la cui lunghezza sfiora le clavicole. Inoltre ha scelto uno styling super liscio e lucido: per completare il tutto ha creato la riga in mezzo. Il look in questione è stato realizzato dall'hairstylist di fiducia della Lopez, il famoso Chris Appleton. Barbara Palvin ha scelto il wavy bob: la chioma in questione è una lunghezza media dove sono presenti delle morbide. ...

