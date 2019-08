Morto il culturista sardo Franco Columbu grande amico di Arnold Schwarzenegger

Franco Columbu Morto annegato in Sardegna : fu culturista di fama mondiale - amico di Schwarzenegger : È morto annegato Franco Columbu, culturista di fama mondiale e amico di Schwarzy. L’ex campione, 78 anni, ha accusato un malore mentre era in acqua nella sua Sardegna. Schwarzenegger: “Sei stato il mio migliore amico”.\\È morto annegato nel pomeriggio di oggi 30 agosto, Franco Columbu, attore ed ex campione di culturismo grande amico di Arnold Schwarzenegger. Aveva 78 anni. Si sarebbe sentito male in acqua verso le 14 nel mare di San ...