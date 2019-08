Previsioni meteo | insistono temporali | specie pomeridiani su diverse aree Locali

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Il contesto generale, per quest’oggi, è mediamente anticiclonico sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia. La pressione si è temporaneamente ristabilita anche alle quote medio-alte atmosferiche, intorno ai 5000m. Un po’ più in basso, però, soprattutto sui 3000m, resta una modesta circolazione ciclonica intorno un minimo collocato tra le isole maggiori. Struttura minimamente depressionaria ma che riesce a generare discrete vorticità positive le quali, in interazione con la convenzione dal basso esasperata dalle temperature ancora piuttosto elevate di questi giorni e con l’incentivo orografico operato dai rilievi, determinano ancora una diffusa instabilità, spesso anche accesa nelle ore pomeridiane. Naturalmente ancora una volta si tratta di fenomeni che fioriscono soprattutto in prossimità dei rilievi, in particolare di quelli appenninici,...

