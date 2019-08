PC con una sedia da gaming in regalo? MSI lancia l' iniziativa Prendi Posto

Brexit - tribunale di Edimburgo dà ragione a Johnson : respinto il ricorso contro la chiusura del Parlamento : Per il tribunale di Edimburgo Boris Johnson ha ragione. Per questo la corte scozzese ha rigettato un primo ricorso contro la decisione del premier britannico di sospendere i lavori del Parlamento per cinque settimane a partire dal prossimo 9 settembre. Altri due ricorsi, però, sono ancora da esaminare, quello presentato dall’Irlanda del Nord e quello di Londra, appoggiato anche da John Major. L’ex primo ministro conservatore ...

Il Governo USA lancia una nuova pesante accusa nei confronti di Huawei : Pare che il Governo degli Stati Uniti abbia dato il via ad un nuovo capitolo della propria battaglia nei confronti di Huawei. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Il Governo USA lancia una nuova pesante accusa nei confronti di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Il conte Vecchio e il conte Nuovo hanno una sola coerenza : lui : Avvocato del popolo e premier senza popolo, sovranista con Salvini, direttista con la Casaleggio, europeista con la Merkel, putiniano con Putin, trumpiano con Trump. Ora diventa ottimista, ecologista e vagamente socialista. Come da tradizione italiana Crisi di governo, tra Donald Trump e Rousseau è l'ora di Sergio Mattarella " Quelle pressioni su Nicola Zingaretti per dire ok a Giuseppe Conte, l'incolore politico "

Marlon Brando - i dubbi dell’attore su Michael Jackson : “Una sera mi convinsi che potesse avere a che fare con quei ragazzini” : “Mi ero convinto che Michael fosse gay ma era molto ragionevole concludere che potesse aver avuto qualcosa a che fare con quei ragazzini“. A parlare così è Marlon Brando in una testimonianza rilasciata ai magistrati nel 1994, durante le indagini sulle accuse di pedofilia contro Michael Jackson. Jacko e Brando erano amici e questa frase trova la sua origine in una sera passata insieme al Neverland Ranch, la magione californiana del ...

Finestre con sistemi domotici : per una casa confortevole e a risparmio energetico : La domotica ha reso la casa sempre più smart, confortevole e piacevole da vivere. Con un semplice smartphone possiamo...

Sony al Tokyo Game Show 2019 senza conferenza ma con una serie di interessanti presentazioni : Il Tokyo Game Show 2019 partirà ufficialmente il 12 settembre e c'è ovviamente molta attesa in vista degli annunci e degli eventi organizzati dalle grandi compagnie nipponiche e non solo. Tra i protagonisti ci saranno ovviamente Sony e PlayStation e oggi possiamo fare il punto sulla presenza del colosso videoludico. Abbiamo già una certezza: non ci sarà una vera e propria conferenza ma i fan non devono assolutamente disperare.Grazie all'apertura ...

Brindisi - rubano un'auto e la polizia li insegue : ladri si schiantano contro una rotatoria : Si sono vissuti momenti di paura ieri sera 29 agosto a Brindisi, intorno all'una di notte, nel pieno centro della città, dove due ladri hanno rubato una Renault Clio parcheggiata in via Carso, nel rione Cappuccini. L'azione non è però sfuggita ad una pattuglia della polizia che, una volta individuata la vettura rubata, si è messa all'inseguimento dei soggetti. Tuttavia questi ultimi non si sono fermati e hanno continuato la loro folle corsa per ...

Avellino - video hot con una 16enne sui social : indagati tre minorenni : La giovane donna è stata ripresa in atteggiamenti intimi con un suo coetaneo e il video ha iniziato a girare su Whatsapp, tra amici e conoscenti. La vicenda ricorda ciò che tempo fa accadde a Tiziana Cantone, la ragazza napoletana che si suicidò per il disagio della gogna pubblica per alcuni suoi video hot finiti in rete. I familiari e le forze dell’ordine si augurano che questa volta la 16enne di Avellino coinvolta in un video porno ...

In Belgio c’è una foresta con sculture in legno riciclato alte 18 metri : Passeggiando nella foresta di Boom, in Belgio, può succedere di trovarsi di fronte a una o più sculture giganti realizzate con legno riciclato da Thomas Dambo, artista e attivista ambientale danese noto per le sue opere mastodontiche inserite in ambienti naturali. Oltre all’ultima installazione donata alla cittadina per la quindicesima edizione del festival elettronico Tomorrowland, i lavori di Dambo – che mescolano riciclaggio, scultura e ...

Silvi - bambino annega nella piscina dell'hotel : forse fatale una congestione : Bimbo di 5 anni annega in piscina. Tragedia questo pomeriggio, alle 17, a Silvi Marina, in un hotel in provincia di Teramo. Il bambino, che era in vacanza in Abruzzo con la famiglia che vive a...

Inventa una scusa e parte al mare con l’amante - cosa accade è assurdo : Un uomo aveva Inventato una scusa ed era partito con l’amante per andare al mare. Mentre era in acqua, in dolce compagnia in località Marinella, sul litorale del Comune di Sarzana è passato con le telecamere al seguito il Giro d’Italia che lo ha ripreso. Un parente della moglie che ha visto bene l’uomo e ha pensato che la donna fosse lei le ha scritto un messaggio commentando dove fossero ma la moglie, a quel punto, che era a casa, ...

Il datore di lavoro le chiede una tisana e quello che accade è sconvolgente : Una vicenda che è accaduta ad Hong Kong. Una cameriera di 29 anni usava farsi degli impacchi con la sua pipì mescolata ad alcune erbe e se li applicava sul viso. La sua era un’abitudine che non aveva dato fastidio a nessuno fino a quando un giorno, il suo datore di lavoro, le ha chiesto di preparagli una tisana. La ragazza dopo averla preparata si è confusa con le tazze e gli ha portato la sua pipì. Il datore di lavoro dal forte odore ha ...

Incontro Wanda Nara-Marotta. Si cerca una soluzione - Icardi non ha aperto al Napoli : Gianluca Di Marzio ha fornito informazioni su Mauro Icardi. “Marotta e Wanda Nara hanno avuto un contatto diretto nelle ultime ore per cercare una soluzione al problema. Wanda si è resa conto che è controproducente restare all’Inter senza giocare. L’Inter ha offerto a Wanda Nara di prolungare un anno per favorire il prestito ad alcune destinazioni (non alla Juventus). Il Monaco ha incontrato l’Inter a Montecarlo. ...

Razer lancia una serie di cover a tema videogiochi per smartphone Android con Razer Customs : Razer Customs è la nuova serie di cover per smartphone firmata da Razer e dedicata ai videogiochi: oltre 150 temi in collaborazione con Blizzard, Capcom e molti altri. L'articolo Razer lancia una serie di cover a tema videogiochi per smartphone Android con Razer Customs proviene da TuttoAndroid.