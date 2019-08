Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2019)parla di “” per ildi Carlo Ancelotti dopo il sorteggio di ieri per i gironi di Champions League. Gli avversari deinopei saranno, Salisburgo e Genk, ma ail solito Klopp, scrive il quotidiano, ildelè alla portata del club. L’unicoostico è quello con il, incontrato già la scorsa edizione di Champions. Una squadra rimasta immutata, che ilha battuto al San paolo per 1-0 per poi essere sconfitto, al ritorno, in trasferta, con lo stesso punteggio. Le altre due avversarie, invece, sono “certamente più abbordabili”. Il Salisburgo, campione d’Austria, torna alla fase a gironi della Champions dopo 23 anni con una formazione completamente rivoluzionata rispetto all’anno scorso. Cambio di allenatore, con lo statunitense Marsch, tanto per cominciare. Non ci sono più ...

napolista : Libero: Urna benevola per il #Napoli. A parte il #Liverpool, passaggio del turno in discesa L’unico passaggio ostic… - carlo_bravi : RT @interrisnews: 'Libera #Chiesa in libero Stato vuol dire che abbiamo il dovere di partecipare attivamente, se non altro con il peso del… - imusumarra : RT @interrisnews: 'Libera #Chiesa in libero Stato vuol dire che abbiamo il dovere di partecipare attivamente, se non altro con il peso del… -