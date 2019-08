Incidente per Nina Moric | l’ex di Fabricio Corona è caduta dalla barca | i dettagli

Matera - Incidente in un pozzo di manutenzione di una discarica : morti due operai 50enni : Hanno respirato le esalazioni provenienti da un pozzo di manutenzione di una discarica in cui stavano lavorando. Così sono morti nella mattina di giovedì due operai di 52 e 53 anni, che erano scesi all’interno della cavità per un’ispezione. L’incidente è avvenuto ad Aliano, in provincia di Matera. In corso da parte dei Vigili del fuoco le operazioni di recupero dei cadaveri. Secondo le prime informazioni, le due vittime sono ...

Vladimir Luxuria - al cinema la scambiano per un’anziana e le fanno lo sconto “over 65” : “Ci sarà l’Incidente diplomatico” : Vladimir Luxuria è andata al cinema in Canada, dove si trova in vacanza, e lì è stata protagonista di un malinteso, come lei stessa ha raccontato su Instagram. L’ex parlamentare ha pubblicato infatti la foto del biglietto staccato dal cinema Cineplex di Montreal per il film “The death and life of John Donovan” con Natalie Portman Kit Harington, dove si vede in bella vista la scritta “65+ ans”. Insomma, chi ha emesso il ...

Morta Jessi Combs - la pilota più veloce del mondo è rimasta uccisa in un Incidente : “Era in un lago secco - aperta inchiesta” : È Morta in un incidente Jessi Combs, la “donna più veloce al mondo su quattro ruote“. Aveva 39 anni ed è rimasta uccisa mentre tentava di migliorare il suo record personale (640 chilometri orari nel 2013): con la sua auto si è schiantata nel deserto di Alvord, in Oregon. A dare la notizia è stato lo sceriffo della contea di Harney, dove la donna stava provando la North American Eagle, una vettura-jet lunga 17 metri dotata di un ...

Incidente sulla Ss115 - motociclista speronato da auto pirata : Incidente sulla Ss115, motociclista speronato da auto pirata: trasportato in ospedale. Sul posto il 118 e la Polizia Municipale

Davide - morto a 7 anni in un Incidente. Sindaco accusa : “Eliambulanza assente per colpa dei tagli” : Antonello Atzeni, Sindaco di Nurri, in Sardegna, ha accusato la Regione di aver praticato tagli alla sanità tali da non consentire l'intervento di un'eliambulanza in soccorso a Davide Agus, vittima di un incidente stradale mentre era in auto con il nonno.\\"Il nostro intervento è avvenuto nei tempi e con le procedure previste. Il personale ha praticato per un'ora le manovre di rianimazione". Il direttore sanitario dell'Azienda regionale ...

Imperia - Incidente per auto contromano in A10 : cinque feriti : Imperia, incidente per auto contromano in A10: cinque feriti Lo scontro si è verificato nella mattinata del 27 agosto all'interno della galleria San Bartolomeo 2, in direzione Francia, dopo che un'auto ha imboccato la carreggiata in senso opposto. I feriti sono stati stabilizzati e portati in codice giallo e verde ...

MotoGp - Dovizioso già al lavoro dopo l’Incidente di Silverstone : il suo preparatore svela i tempi di recupero : Il pilota della Ducati è tornato subito al lavoro una volta rientrato dall’Inghilterra insieme al suo preparatore personale Andrea Dovizioso non ha nessuna intenzione di perdere tempo, il pilota forlivese infatti è tornato subito al lavoro una volta tornato dall’Inghilterra, facendo visita ieri a Fabrizio Borra, preparatore fisico che segue anche Fernando Alonso e Jovanotti. Alessandro La Rocca /LaPresse Il ducatista ha svolto ...

Incidente in A14 nel tratto Pineto Città Sant'Angelo - una persona e morta e una ferita : Pescara - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un Incidente stradale avvenuto al km 357 dell'autostrada A14, all'interno della galleria Fonte da Capo, tra Pineto e Pescara nord-Città Sant'Angelo, in carreggiata sud. Una sola l'auto coinvolta nell'Incidente. La persona ferita è stata trasportata in ospedale a Pescara con l'elisoccorso. Proprio per consentire l'intervento ...

Brescia - morto dopo 31 anni di coma : fu vittima di un Incidente nel 1988. I genitori avevano lasciato il lavoro per accudirlo : Era in coma da 31 anni, da quando l’auto su cui era a bordo uscì di strada lungo la A22 del Brennero. È morto venerdì, all’età di 54 anni, al cospetto degli anziani genitori che gli hanno dedicato la vita. Ignazio Okamoto, madre Bresciana e padre messicano ma di origini giapponesi, ha passato più della sua vita in stato vegetativo. Dal 19 marzo 1988, quando all’età di 23 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente ...

TRAFFICO AUTOSTRADE - SCIOPERO CASELLANTI 25-26 AGOSTO/ Code a Parma per Incidente : TRAFFICO AUTOSTRADE, SCIOPERO CASELLANTI 25-26 AGOSTO: al momento si segnalano delle Code a Parma, sull'A1, a seguito di un incidente

Beautiful - trame americane : Ridge accusa Brooke per l'Incidente di Thomas : Torna l'appuntamento dedicato con le novità di Beautiful, lo sceneggiato che sta collezionando ascolti record sulla Cbs. Dalle puntate americane in onda ad agosto si evince che l'arrivo di Brooke Logan preoccupata per la sorte di Hope darà il via ad una serie di eventi che porteranno alla caduta di Thomas Forrester dall'altissima scogliera proprio sotto gli occhi di Ridge arrivato in quegli istanti. l'incidente del ragazzo provocherà nuove ...

Paola Perego si ferisce e finisce in ospedale. Su Instagram mostra la mano fasciata : «È stato un Incidente» : Momenti di paura per Paola Perego. Infatti, la conduttrice è finita in ospedale per colpa di un incidente avvenuto in cucina. La presentatrice Rai lo ha rivelato in una storia su Instagram mostrando la mano fasciata e il letto del pronto soccorso. Uno spavento non da poco sul quale però lei riesce a ironizzare: «Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa…mi basta entrarci ed ecco l’incidente…», ha scritto. Tanto spavento ...

Messina : ragazza di 14 anni perde la vita in un Incidente stradale : Ancora un incidente stradale nel siciliano: a perdere la vita stavolta è stata una ragazza delle provincia di Messina, Aurora De Domenico, che nella serata di ieri si stava recando in moto a una festa in compagnia di Alberto, il suo fratello maggiore. Per lei non c'è stato nulla da fare, il ragazzo, invece, non è in pericolo di vita. L'impatto e i primi soccorsi Doveva essere una serata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza, ma, ...