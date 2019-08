“In carcere sta andando fuori di testa” Il terribile dramma di Kim Rossi Stuart

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2019) La famiglia di Kimsta vivendo un vero e proprio: il nipote dell’attore Giacomo Seydou Sy, il figlio della sorella di Kim Loretta, è in. E sta vivendo dei momenti davvero terribili. Il ragazzo, 25 anni, ha interrotto la sua carriera nel mondo della boxe per via di problemi personali molto seri. Abuso di sostanze stupefacenti, diagnosi di bipolarismo, difficoltà relazionali lo hanno costretto a dire addio alla boxe. Poi la discesa: Giacomo Seydou Sy è stato arrestato per due volte e ora è detenuto neldi Rebibbia dove, per via dell’assenza di cure, le sue condizioni psichiche si stanno aggravando velocemente. Perché il ragazzo, per via del bipolarismo, dovrebbe stare in una struttura di cura (Rems) dal momento che, secondo la relazione psichiatrica, è ”inadatto al regime carcerario”. Il fatto è che i posti nelle Rems, cioè le strutture che ...

ilpost : Tre membri dell’associazione giovanile di estrema destra Génération Identitaire sono stati condannati a 6 mesi di c… - LaStampa : Retata di attivisti: fra i manifestanti che si battono contro la legge sull’estradizione in questi tre mesi sono fi… - fattoquotidiano : La Cassazione smonta l’inchiesta che portò in carcere Marcello De Vito: “Solo congetture”. Quando si tratta del M5S… -