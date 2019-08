Il Conte Vecchio e il Conte Nuovo hanno una sola coerenza | lui

Fonte : espresso.repubblica

(Di venerdì 30 agosto 2019) Avvocato del popolo e premier senza popolo, sovranista con Salvini, direttista con la Casaleggio, europeista con la Merkel, putiniano con Putin, trumpiano con Trump. Ora diventa ottimista, ecologista e vagamente socialista. Come da tradizione italiana Crisi di governo, tra Donald Trump e Rousseau è l'ora di Sergio Mattarella " Quelle pressioni su Nicola Zingaretti per dire ok a Giuseppe, l'incolore politico "

