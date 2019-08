Ben 21 smartphone Huawei e Honor con Ark Compiler a fine estate | i 3 plus assicurati

Android Q su tutti i Samsung Galaxy S10 Ben presto - su quali altri smartphone? : Ottime notizie per chi attende Android Q su qualsiasi Samsung Galaxy S10 ora in commercio, dunque sia sul modello standard che quello Plus e infine anche sul Galaxy S10e. In effetti, ci sono ottime notizie relative proprio ai lavori in corso da parte degli sviluppatori sul prossimo major update che vanno decisamente esaminate. La nota e riconosciuta fonte SamMobile asserisce che Android Q sia già in test proprio su tutti i Samsung Galaxy ...

Ben 9 smartphone Huawei e Honor non di fascia alta con GPU Turbo 3.0 : lista device e giochi interessati : Ci sono alcune interessanti novità da prendere assolutamente in considerazione oggi 17 luglio per tanti utenti in possesso di smartphone Huawei e Honor, soprattutto quelli di fascia non altissima. Da mesi su queste pagine non vi riportavamo aggiornamenti riguardanti il mondo di GPU Turbo 3.0, stando al nostro ultimo report sull'argomento, per il semplice motivo che dal produttore asiatico non siano pervenuti riscontri degni di nota. Oggi però ...

Gli smartphone fanno Bene al pianeta? : Sì, secondo un ricercatore del MIT, perché hanno rimpiazzato moltissimi altri oggetti più ingombranti e inquinanti: ma forse è troppo ottimista

Marocco - bambini guardano la partita sullo schermo di uno smartphone. Benatia gli regala una tv : A Douar Ait Baaziz, villaggio sperduto sulle montagne del Marocco, assistere alle partite della Coppa D'Africa di calcio è una delle principali preoccupazioni per decine di bambini, che ogni giorno devono fare i conti con non poche difficoltà, a partire dalla mancanza di una televisione e di un abbonamento per ammirare i propri beniamini della nazionale marocchina. Alcuni giorni scorsi una foto scattata nel piccolo centro berbero ha fatto il ...