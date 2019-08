Venezia 76 | Deneuve e Binoche regine del primo red carpet

Venezia - stasera al via la Mostra del cinema con Deneuve e Binoche : La 76esima edizione del festival di Venezia si apre con il film di Kore-eda Irokazu. Sono già al Lido Scarlett Johansson, Liv Tyler e Brad Pitt. Alla cerimonia non ci sarà Mattarella, impegnato nella crisi. Atteso Joaquim Phoenix, in gara per l’Oscar, con il suo Joker

“La veritè” il film diretto da Kore-eda Hirokazu con Catherine Deneuve apre la 76. Mostra del Cinema di Venezia : “La vérité (The Truth)”, diretto da Kore-eda Hirokazu (Un affare di famiglia; The Third Murder; Like Father, Like Son) e interpretato da Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, è il film di apertura, in Concorso, della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (28 agosto – 7 settembre 2019) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. “Apprendo con gioia ...