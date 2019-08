Un solo vicepremier del Pd | le condizioni di Zingaretti |  così Conte può durare

Fonte : corriere

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il segretario si è ripreso la scenaL’obiettivo di un unicopdcome garanzia di stabilità

Koai48694869100 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Sulla strada del Conte bis. Un solo ostacolo: Di Maio Vuole fare il vicepremier - nicola17987790 : RT @robythor: Quindi alla fine abbiamo un Presidente,Conte,oramai supino per non dire altro,all’Europa..un vicepremier più tanti ministeri… - emidio_antonio : non sono un fan di Conte ... ma di grazia @annalisa quando in Italia si è votato per un premier? e quando il tuo… -